قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول مصري في تاريخ برشلونة.. عقبة تؤجل الظهور الأول لحمزة عبدالكريم| إيه الحكاية
قبل غلق باب القيد.. إيقاف قيد وبيع نجوم في الزمالك وصفقات سوبر بـ الأهلي
رئيس المحكمة الدستورية العليا: الذكاء الاصطناعي أداة ضرورية لتطوير العمل القضائي
إصابة شخصين في حريق هائل بمصنع تنر في طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي
رئيس الدستورية العليا: استقلال القضاء مرتبط بالإجراءات القضائية | بث مباشر
هيئة الدواء تحذر من الاستخدام العشوائي لحقن التخسيس
انفجار في شركة صينية للتكنولوجيا الحيوية يسفر عن وفاة 8 أشخاص
حريق محدود داخل إحدى الكرفانات بمطار القاهرة
غرفة الصناعات النسجية: واردات الملابس الأمريكية تنمو 9% ومصر تحقق 20% زيادة في الصادرات
الاتحاد الأوروبي يحذر تيك توك: غير تصميمك أو تواجه غرامة ضخمة
حتى القضبان لم تفرق بين الدم.. السجن المشدد 5 سنوات لشقيقين وغرامة 50 ألف جنيه للاتجار بالمخدرات بشرم الشيخ
حكم نهائي بإعدام المتهم بالاعتداء على سجدة طفلة المنوفية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أرقام قياسية لمصطفى شوبير في أفريقيا.. تفاصيل

مصطفي شوبير
مصطفي شوبير
باسنتي ناجي

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن أرقام قياسية لمصطفى شوبير في أفريقيا.

مصطفي شوبير

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"أرقام قياسية لمصطفى شوبير في أفريقيا

مع الأهلي خاض 17 مباراة في دوري أبطال أفريقيا ، منهم 13 كلين شيت ، ودخل مرماه 5 أهداف فقط

مع الأهلي ومنتخب مصر اجمالا خاض 23 مباراة أفريقية ، منهم 18 كلين شيت ، ودخل مرماه 6 أهداف فقط"

احتفى مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي، بعد تأهل النادي الأهلي إلى ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا أمس، السبت.

ونشر شوبير صورا من المباراة عبر حسابه الشخصي على “إكس”، وعلق قائلا: “إلى الطريق القادم”.

مباراة الأهلي وشبيبة القبائل الجزائري

يذكر  أن النادي الأهلي تعادل مع فريق شبيبة القبائل الجزائري سلبيا، في المباراة التي جرت مساء أمس السبت، على ملعب حسين آيت أحمد، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبتلك النتيجة، يتأهل الأهلي إلى دور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا، بعد فوز الجيش الملكي المغربي على يانج أفريكانز بهدف دون رد.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل مع شبيبة القبائل

يأتي جدول ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل مع شبيبة القبائل كالتالي:

1- الأهلي 9 نقاط من 5 مباريات.

2- الجيش الملكي المغربي 8 نقاط من 5 مباريات.

3- يانج أفريكانز التنزاني 5 نقاط من 5 مباريات.

4- شبيبة القبائل الجزائري 3 نقاط من 5 مباريات.

مصطفي شوبير الاهلي شوبير خالد طلعت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وائل عوني

تريند السوشيال ميديا .. الفنان وائل عوني يكشف حقيقة اعتناقه الإسلام | القصة الكاملة

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

دواجن بيضاء

ارتفاع جنوني في أسعار الدواجن بالأسواق.. كم وصل ثمن الكيلو؟

المحال العامة

مهلة سنة لتقنين الأوضاع .. إنذار أخير للمحال غير المُرخصة | تفاصيل

مشغولات ذهبية

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم .. وهذا ثمن الجنيه

الأهلي

صرف 2 مليار علشان يتعادل .. ناقد رياضي يسخر من أداء لاعبي الأهلي أمام شبيبة القبائل

عبد الله السعيد

إعلامية تكشف: عبدالله السعيد قال لإدارة الزمالك اعفوني من سفرية زامبيا عشان نفسيتي تعبانة

وائل جمعة

«اتعاقدتوا معاهم ليه» .. وائل جمعة يهاجم مدرب الأهلي بسبب الصفقات

ترشيحاتنا

الزمالك

حافلة الزمالك تصل لملعب مباراة زيسكو الزامبي في كأس الكونفدرالية

الغندور

الغندور: ربنا يرحم شهداء الزمالك والأهلي

جاكيه

جاكيه صفقة ليفربول الجديدة يتعرض لإصابة خطيرة

بالصور

8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك

8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك
8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك
8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك

تتبيلة رمضان التى تغير طعم اللحوم بعد التخزين

تتبيلة رمضان التى تغير طعم اللحوم بعد التخزين
تتبيلة رمضان التى تغير طعم اللحوم بعد التخزين
تتبيلة رمضان التى تغير طعم اللحوم بعد التخزين

منها الإرهاق والبرد.. 9 علامات تحذيرية تدل على ضعف الدورة الدموية

علامات تحذيرك تدل على ضعف الدورة الدموية
علامات تحذيرك تدل على ضعف الدورة الدموية
علامات تحذيرك تدل على ضعف الدورة الدموية

احتفالا بعيد ميلادها.. ابنة صلاح عبدالله تُثير الجدل بأناقتها وأنوثتها في جلسة تصوير|شاهد

ابنة صلاح عبدالله تثير الجدل بجلسة تصوير احتفالا بعيد ميلادها
ابنة صلاح عبدالله تثير الجدل بجلسة تصوير احتفالا بعيد ميلادها
ابنة صلاح عبدالله تثير الجدل بجلسة تصوير احتفالا بعيد ميلادها

فيديو

محمود حجازي

مرة اجتماع وأخرى يشرب الشاي.. زوجة محمود حجازي تكشف تناقضات اعترافاته في التحقيق

أسرار محمد صلاح

أسرار محمد صلاح داخل ليفربول.. من مطربه المفضل ومن أقرب أصدقائه

أيمن بهجت قمر

هنيدي أنقذني وطلعت همي الأفلام.. أيمن بهجت قمر يكشف كواليس حياته وأعماله الفنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد