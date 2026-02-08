قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تألق في كل الفئات.. مصر تحصد 6 جوائز من الاتحاد الدولي للخماسي الحديث

الخماسي الحديث
الخماسي الحديث
عبدالله هشام

واصل الخماسي الحديث المصري تألقه على الساحة الدولية، بعدما سيطرت مصر على جوائز الاتحاد الدولي للخماسي الحديث لعام 2025، محققة 6 جوائز في مختلف الفئات، في تأكيد جديد على تفوقها العالمي في اللعبة.

حيث توجت البطلة فريدة خليل بجائزتي أفضل لاعبة كبار وأفضل لاعبة ناشئين، بعد موسم مميز قدمت خلاله مستويات لافتة في البطولات الدولية، كما فاز البطل معتز وائل بجائزتي أفضل لاعب كبار وأفضل لاعب ناشئين.

وعلى مستوى الأجهزة الفنية، توج ياسر حفني بجائزة أفضل مدير فني في العالم، بعد مساهمته في تحقيق نتائج مميزة للمنتخب المصري، من بينها حصد أربع ميداليات في منافسات فردي الناشئين ببطولة العالم.

واختتمت مصر هيمنتها على الجوائز بحصولها على جائزة أفضل منتخب، في ظل النتائج المميزة التي حققها اللاعبون على مدار الموسم.

قدمت فريدة خليل موسمًا تاريخيًا اذ  أصبحت عند 14 عامًا أصغر لاعبة تفوز بلقب بطولة العالم للكبار، إضافة إلى الألقاب في فئات تحت 21 بالمجر وتحت 19 بليتوانيا و تحت 17 بجنوب افريقيا ، وأضافت إلى إنجازاتها ميداليتين ذهبيتين وميدالية فضية خلال الموسم في بطولات كأس العالم، بالإضافة إلى لقب في نهائي كأس العالم بالإسكندرية، في إنجاز لم يحدث من قبل في تاريخ الخماسي الحديث.

أما زميلها معتز وائل (20 عامًا)، فقد أكد أيضًا مكانته كأحد نجوم الخماسي الحديث العالمي، بعد تتويجه في بطولة العالم للكبار وللشباب وجولات كأس العالم في الإسكندرية والمجر، محققًا ثلاث ميداليات ذهبية متتالية.
ويأتي  اللقب العالمي لتعويض غيابه عن دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، والتي توج فيها زميله أحمد الجندي بالذهب. ومع التغيير الجديد في رياضة الخماسي الحديث بعد الأولمبياد، باستبدال الفروسية بمسابقة الموانع، أصبح معتز وائل الآن من أبرز اللاعبين على مستوى العالم، منهياً الموسم في صدارة التصنيف العالمي بأقصى عدد من النقاط المسجلة في موسم واحد.
وبجانب هذان النجمان يضم المنتخب المصري للخماسي الحديث عدد كبير من اللاعبين الناشئين الذين حققو ميداليات عالمية خلال الموسم ساهمت في حصول مصر على  جائزة أفضل منتخب وذلك بفضل استراتيجية الاتحاد المصري للخماسي الحديث بقيادة المهندس شريف العريان.

الخماسي الحديث الاتحاد الدولى للخماسي الحديث لعبة الخماسي الحديث اتحاد الخماسي الحديث منافسات الخماسي

