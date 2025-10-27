لمتابعة استعدادات أبطالنا للأولمبياد .. وزير الرياضة يلتقي البطل الأولمبي احمد الجندي

التقي عصر اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ببطلنا الاولمبي احمد اسامة الجندي بطل مصر والعالم للخماسي الحديث ، في إطار حرص الوزير المستمر والمتواصل علي دعم أبطال مصر في كافة برامجهم ومنافستهم خلال المرحلة الحالية والمقبلة .

واطمأن الوزير علي الحالة الصحية للاعب حيث يخضع بطلنا الاولمبي لفترة إعداد وتأهيل طبي حتي يكون جاهزا خلال الفترات المقبلة والاستعداد للأولمبياد المقبل 2028.

موجهاً الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتوفير وتسخير كافة الإمكانيات لبطلنا للتفرغ التام والكامل للمنافسات التي يخوضها اللاعب صاحب ذهبية اولمبياد باريس 2024.