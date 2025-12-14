صدمة خلال افتتاح تمثال ميسي في الهند.. فوضى وتخريب الملعب بـ كولكتا

شهدت جولة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الهند، التي بدأت أمس السبت، فوضى عارمة واستياءً بين الجماهير، بعد أن قام بعض المشجعين بخلع مقاعد وإلقائها داخل الملعب، خلال زيارة قصيرة لمهاجم منتخب الأرجنتين وإنتر ميامي إلى استاد سولت ليك في كولكاتا.

وتأتي زيارة ميسي للهند ضمن جولة تشمل حفلات موسيقية، ودورات تدريبية للشباب، وبطولة "بادل"، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات خيرية في كولكاتا وحيدر آباد ومومباي ونيودلهي.

وخلال جولته الحالية، أزاح ميسي الستار عن تمثال جديد له يبلغ ارتفاعه 70 قدماً في كولكاتا، بعد أن سبق له خوض مباراة ودية على نفس الملعب عام 2011 فازت فيها الأرجنتين على فنزويلا 1-0.

ووفقاً لتقارير إعلامية هندية، تجول ميسي في الملعب ملوحاً للجماهير، لكنه كان محاطاً بحراسة مشددة ومجموعة كبيرة من المرافقين، وغادر بعد نحو 20 دقيقة فقط من وصوله.

وأظهر مقطع فيديو لوكالة «إيه إن آي» للأنباء قيام المشجعين برمي مقاعد ومقذوفات أخرى على أرض الملعب ومضمار ألعاب القوى، فيما تسلق بعضهم السياج المحيط بالمكان لإلقاء المقذوفات.

وعبر أحد الحضور عن غضبه قائلاً: «لم يكن يحيط بميسي سوى القادة والممثلين... لماذا دعونا للحضور؟ لقد دفعنا 12 ألف روبية (حوالي 132 دولارًا) مقابل التذكرة، لكننا لم نتمكن حتى من رؤية وجهه».

ولم يصدر منظمو جولة ميسي في الهند أي تعليق حتى الآن على هذه الحادثة.

يُذكر أن كولكاتا، عاصمة ولاية البنغال الغربية، تحظى بمتابعة كبيرة لكرة القدم في الهند، وقد زارها من قبل الأسطورة الراحل دييغو مارادونا مرتين، وفي عام 2017 كشف الستار عن تمثال له وهو يحمل كأس العالم 1986 بحضور آلاف الجماهير.