شريف الشربينى: الدولة شهدت زخما عمرانيا واسعا خلال 2025
أسعار الذهب اليوم.. سعر عيار 21 بالمصنعية الآن
بعد اغتيال رائد سعد.. محلل: استهدافات غزة نتاج الاحتلال وتواطؤ المجتمع الدولي
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس
بعد الاعتذار وتنازل نادي الزمالك.. الأعلى للإعلام يحفظ شكوى ضد خالد طلعت
يناشد المسئولين.. ابن جليلة محمود يكشف تطورات حالتها الصحية.. خاص
الشرطة الأسترالية تكشف المعلومات الأولية عن مرتكبي حادث سيدني
تفاصيل السجن المؤبد لمستشار محافظ دمياط و5 مسؤولين آخرين
مجـ.ـزرة على شاطئ بوندي.. 12 قتـ.ـيـلًا وإصابة 29 في هجوم استهدف اليهود الأستراليين
أمم إفريقيا تضرب البريميرليج.. سندرلاند الأكثر تضررًا من الغيابات
خسوف كلي للقمر يتزامن مع رمضان 2026.. اعرف موعد وتفاصيل القمر الدموي
مواعيد مباريات الزمالك فى كأس عاصمة مصر
اقتصاد

وزير التموين يعقد اجتماعًا مع الرؤساء التنفيذيين لشركات المطاحن

محمد صبيح

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع الرؤساء التنفيذيين لشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك في إطار متابعة سير العمل بالشركات التابعة، وتعزيز كفاءة منظومة الطحن وإنتاج الدقيق، بما يدعم استقرار منظومة السلع الاستراتيجية، وعلى رأسها منظومة الخبز المدعم.

جاء ذلك بحضور اللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور علاء ناجي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وحسام الجراحي مساعد الوزير لشئون الرقابة، وأحمد كمال، مساعد الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، وسارة العزازي، رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والمهندس علي عبد العزيز، مستشار المطاحن بالشركة القابضة للصناعات الغذائية، إلى جانب رؤساء شركات المطاحن التابعة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي لشركات المطاحن، ومعدلات الإنتاج والطاقة التشغيلية، وخطط الصيانة والتطوير، فضلًا عن مناقشة أبرز التحديات التي تواجه منظومة الطحن، وسبل تحسين جودة الدقيق وتقليل الفاقد، بما ينعكس إيجابيًا على منظومة الخبز المدعم ويُسهم في تحقيق المستهدفات الاستراتيجية للدولة في مجال الأمن الغذائي.

وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أهمية الالتزام الصارم بمعايير الجودة والرقابة داخل شركات المطاحن، وضرورة المتابعة الدورية لمراحل الإنتاج والتخزين والنقل، بما يضمن توفير دقيق مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة، مشددًا على أن الوزارة مستمرة في دعم خطط تطوير شركات المطاحن ورفع كفاءتها التشغيلية، بما يعزز الاستدامة ويحسن كفاءة منظومة الخبز والدقيق على مستوى الجمهورية.


 

المطاحن الصناعات الغذائية الخبز المدعم السلع

