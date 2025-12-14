التموين: جميع أصناف زيوت الطعام متوفرة بكميات كبيرة في الأسواق

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن جميع أصناف زيوت الطعام متوفرة بكميات كبيرة في السوق المحلي، سواء الزيوت التموينية أو الزيوت الحرة.

وأشارت الوزارة إلى أن ما يُثار حول وجود نقص في الزيوت بالأسواق غير صحيح.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولت شائعات بشأن وجود أزمة في توافر زيوت الطعام ببعض المحافظات.

الاحتياطي الاستراتيجي من الزيت

وتوضح الوزارة أن الاحتياطي الاستراتيجي من الزيت التمويني، سواء المتاح داخل البلاد أو من خلال التعاقدات الجارية، يكفي لتلبية احتياجات المواطنين لمدة 5.6 شهر، بما يعكس استقرار الموقف التمويني وتأمين احتياجات السوق.

صرف المقررات التموينية عن شهر ديسمبر

كما بلغت نسبة صرف المقررات التموينية عن شهر ديسمبر الجاري حتى صباح اليوم نحو أكثر من 65%، في إطار انتظام صرف السلع التموينية للمواطنين دون معوقات.

طرح عبوة زيت تمويني جديدة

وفي هذا السياق، أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية عن طرح عبوة زيت تمويني جديدة سعة 1.5 لتر بسعر 56 جنيهًا ضمن منظومة السلع التموينية اعتبارًا من 1 ديسمبر الجاري، إلى جانب استمرار توافر عبوة 800 مللي بسعر 30 جنيهًا، وعبوة 700 مللي بسعر 27 جنيهًا.

وفي إطار جهود الوزارة لتلبية احتياجات المواطنين وضمان توافر السلع، تقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بضخ كميات كبيرة من الزيوت الحرة بمختلف أنواعها وأحجامها في المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية، وكذلك في كافة فروع أسواق اليوم الواحد بمختلف محافظات الجمهورية، بالتعاون مع كبرى شركات القطاع الخاص وبأسعار مناسبة.

كما تم ضخ كميات من زيوت الخليط المنتجة من الشركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية في فروع عدد من السلاسل التجارية بالتعاون مع القطاع الخاص، لتيسير حصول المواطنين على المنتج بسهولة ويسر.

وتؤكد وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار المتابعة اليومية للأسواق، وضمان توافر جميع السلع الأساسية، وعلى رأسها زيوت الطعام، مع اتخاذ كل ما يلزم للحفاظ على استقرار الأسعار وتأمين احتياجات المواطنين بشكل كامل.