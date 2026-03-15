قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

تقرير إيراني: مستشار خامنئي علي شمخاني يُدفن بلا رأس بعد اغتياله في الهجوم الإسرائيلي الأمريكي

فرناس حفظي

أفادت صحيفة "فرهتجان" الإيرانية أن علي شمخاني، المستشار الاستراتيجي للمرشد الأعلى، دُفن بلا رأسه بعد أن قُطع في الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على مجمع خامنئي بطهران، وأُقيمت جنازته في ضريح الإمام زاده صالح شمال العاصمة.


قُتل شمخاني في الهجوم ذاته الذي أودى بحياة علي خامنئي وعدد من أفراد أسرته، بما في ذلك ابنته وزوجها وحفيدته، إلى جانب سكرتيره العسكري، ونفذ الهجوم في نحو 30 ثانية على عدة مواقع بطهران، مستهدفًا كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين، محققًا عنصر المفاجأة التكتيكية،. وأعلنت إيران الحداد لمدة 40 يومًا على وفاة خامنئي.


كان شمخاني يشغل منصب سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي لسنوات، وبعد تعافيه من إصابات سابقة تم تعيينه مستشارًا استراتيجيًا خاصًا للمرشد الأعلى، ليصبح أحد أكثر الشخصيات نفوذًا في البيت الأزرق، الرابط المركزي بين الحرس الثوري ومكتب المرشد، ويعد اغتياله، مع مقتل خامنئي وعدد من كبار مسؤولي النظام، زلزالًا استراتيجيًا غير مسبوق منذ الثورة الإسلامية عام 1979.


في المقابل، لم يظهر مجتبى خامنئي، المرشد الأعلى الجديد، علنًا منذ تعيينه، ولم يُصدر أي بيان رسمي. تتحدث شائعات عن غيبوبة محتملة نتيجة إصابته بجروح بالغة في الهجوم، بينما يزعم آخرون وفاته.

 وأكد السفير الإيراني لدى قبرص أن مجتبى يخضع للعلاج بالمستشفى بعد تعرضه لكسر في الساق وكدمة حول العين اليسرى وجروح في الوجه.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

فيديو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

