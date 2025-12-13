أسعار اللحوم الطازجة والمجمدة في منافذ وزارة التموين

في إطار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين، أعلنت الوزارة استمرار ضخ اللحوم الطازجة والمجمدة، إضافة إلى الدواجن والزيوت، عبر مختلف المنافذ والمجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية، مع الحفاظ على استقرار الأسعار وتوفير كميات كافية لتلبية احتياجات المواطنين اليومية.

أسعار اللحوم والدواجن والزيوت في المنافذ

اللحوم المجمدة: أكدت الوزارة أن سعر كيلو اللحوم المجمدة يبلغ 245 جنيهًا، مع توفير كميات منتظمة في المجمعات الاستهلاكية.

اللحوم السودانية الطازجة

طرحت الوزارة كيلو اللحوم السودانية الطازجة بسعر 310 جنيهات، في إطار التعاقدات المستمرة مع السودان لضمان تدفق اللحوم بأسعار مناسبة وجودة عالية.

الدواجن المجمدة

تستمر الوزارة في طرح الدواجن المجمدة بأسعار مستقرة دون أي زيادات، لتوفير بدائل متنوعة تلائم مختلف شرائح المستهلكين.

زيت الطعام التمويني

أعلنت الوزارة توفير عبوة زيت طعام 1.5 لتر بسعر 56 جنيهًا على بطاقات التموين، ضمن السلع الأساسية المتاحة للمستفيدين.

وشددت وزارة التموين على أن صرف السلع التموينية يتم وفق قيمة الدعم المخصصة لكل فرد مقيد على البطاقة التموينية، مع متابعة مستمرة لتوافر السلع وضبط الأسواق ومنع أي تلاعب بالأسعار.