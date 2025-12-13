قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي يتفقد عددا من مشروعات حياة كريمة في القليوبية.. اليوم
الاحتلال يشن حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية
التفكير في الطلاق.. الإفتاء تحذر الزوجين من اعتباره حلا لـ5 أسباب
سعر الدولار اليوم السبت 13-12-2025 مقابل الجنيه المصري في البنوك
أرحلوا حالًا... الولايات المتحدة تنهي الوضع القانوني المؤقت للإثيوبيين
حسنة ملقاة على الطريق تدخلك الجنة.. لا تستهين بها أو تضيعها
الكشف عن صور جديدة من أرشيف إبستين تضم ترامب وكلينتون
هل تحدث علامات الساعة كلها في يوم واحد؟.. علي جمعة يرد بمفاجأة
الزمالك يستأنف التدريبات استعدادًا لحرس الحدود ويؤجل مواجهة بلدية المحلة
أخبار التوك شو| مصطفى بكري: أتوقع تغييرات في الحكومة .. مناظرة ساخنة بين وسيم السيسي وزاهي حواس.. الشهرة تمنع ياسمين عبد العزيز من الخروج
موعد صرف مساعدات "تكافل وكرامة" عن شهر ديسمبر
أكلة العدس ملك الشتاء.. قيمة غذائية عالية وفوائد صحية| وصفات جديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار اللحوم الطازجة والمجمدة في منافذ وزارة التموين

المجمعات الاستهلاكية.. أرشيفية
المجمعات الاستهلاكية.. أرشيفية
محمد صبيح

في إطار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين، أعلنت الوزارة استمرار ضخ اللحوم الطازجة والمجمدة، إضافة إلى الدواجن والزيوت، عبر مختلف المنافذ والمجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية، مع الحفاظ على استقرار الأسعار وتوفير كميات كافية لتلبية احتياجات المواطنين اليومية.

أسعار اللحوم والدواجن والزيوت في المنافذ

اللحوم المجمدة: أكدت الوزارة أن سعر كيلو اللحوم المجمدة يبلغ 245 جنيهًا، مع توفير كميات منتظمة في المجمعات الاستهلاكية.

اللحوم السودانية الطازجة

طرحت الوزارة كيلو اللحوم السودانية الطازجة بسعر 310 جنيهات، في إطار التعاقدات المستمرة مع السودان لضمان تدفق اللحوم بأسعار مناسبة وجودة عالية.

الدواجن المجمدة

 تستمر الوزارة في طرح الدواجن المجمدة بأسعار مستقرة دون أي زيادات، لتوفير بدائل متنوعة تلائم مختلف شرائح المستهلكين.

زيت الطعام التمويني

أعلنت الوزارة توفير عبوة زيت طعام 1.5 لتر بسعر 56 جنيهًا على بطاقات التموين، ضمن السلع الأساسية المتاحة للمستفيدين.

وشددت وزارة التموين على أن صرف السلع التموينية يتم وفق قيمة الدعم المخصصة لكل فرد مقيد على البطاقة التموينية، مع متابعة مستمرة لتوافر السلع وضبط الأسواق ومنع أي تلاعب بالأسعار.

المجمعات الاستهلاكية الدواجن اللحوم الطازجة اللحوم السودانية وزارة التموين السلع التموينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المعاشات

التطبيق 1 يناير رسميًا.. قرار حكومي بشأن الحد الأدنى لـ المعاشات

أعراض فيروس H1N1ش

H1N1 يهدد المدارس.. أعراض فيروس أنفلونزا الخنازير وإرشادات وقائية هامة

صلاح

قرار عاجل من أرني سلوت بعد الأزمة مع محمد صلاح.. تفاصيل

صور من الفيديو

الزواج من 6 شهور| صديقة عروسي فيديو الصلاة تكشف لـ صدى البلد تفاصيل مثيرة.. والمصور: لن أحذفه

الارصاد الجوية

انتهاء الموجة الباردة .. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة

عروس المنوفية

ماتت من الضرب .. مفاجآت في تقرير الطب الشرعي لوفاة عروس المنوفية

محمد صلاح

ليفربول يعلن شرطه الوحيد للتخلي عن محمد صلاح في يناير

حفل زفاف ابنة نادية مصطفى

نادية مصطفى تحتفل بزفاف ابنتها همسة| شاهد

ترشيحاتنا

أقراص مخدرة

حبس موظف في قضية حيازة أقراص مخدرة بالدقهلية

الفنان الراحل سعيد مختار

القانون حاسم..الجمع بين زوجين يشعل أزمة بعدمصرع سعيد مختار.. إيه الحكاية؟

كسح مياه الأمطار الغزيرة بشوارع الغربية

محافظ الغربية: نتابع كسح مياه الأمطار وتوجيهات بإزالة أي تجمعات على الطرق والمحاور الحيوية

بالصور

أكلة العدس ملك الشتاء.. قيمة غذائية عالية وفوائد صحية| وصفات جديدة

لماذا العدس ملك الشتاء؟
لماذا العدس ملك الشتاء؟
لماذا العدس ملك الشتاء؟

متى تتحول الكحة البسيطة إلى خطر؟.. العلامة رقم 5 لا يمكن تجاهلها

متى تتحول الكحة البسيطة إلى خطر؟ علامات لا يجب تجاهلها
متى تتحول الكحة البسيطة إلى خطر؟ علامات لا يجب تجاهلها
متى تتحول الكحة البسيطة إلى خطر؟ علامات لا يجب تجاهلها

أزمة منتصف العمر عند المرأة بعد الأربعين.. طرق فعالة في التعايش وتقليل التوتر النفسي

أزمة منتصف العمر عند المرأة بعد الأربعين
أزمة منتصف العمر عند المرأة بعد الأربعين
أزمة منتصف العمر عند المرأة بعد الأربعين

الشباب يريدون الاستقرار.. الزواج التقليدي"رجع" وترشيحات الأهل والمعارف تكسب

هل الزواج التقليدي رجع ينتشر؟ ولماذا؟
هل الزواج التقليدي رجع ينتشر؟ ولماذا؟
هل الزواج التقليدي رجع ينتشر؟ ولماذا؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

المزيد