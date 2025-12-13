مدبولي يتفقد عددا من مشروعات حياة كريمة في القليوبية.. اليوم

يتفقد الدكتور مصظفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،اليوم مشروعات "حياة كريمة" فى محافظة القليوبية للوقف علي نسب تنفيذ المشروعات بالمحافظة .

وتأتي زيارة رئيس الوزراء إلى محافظة القليوبية في إطار زيارته للمحافظات لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

كما سيتفقد رئيس الوزراء مستشفى العاصمة الجديدة 2، لمتابعة العمل الجاري بها والوقف علي نسب التنفيذ.

ومن المقرر ان يشهد فعالية الإعلان عن إنشاء مركز التجارة الأفريقي التابع للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك)، بالعاصمة الجديدة.