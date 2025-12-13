4 كلمات رددها إذا عجزت عن قراءة أذكار الصباح والمساء كاملة

ذكر الله فيه سعادة المرء والحرص على استحضار وجود الله في سره وعلانيته، ولذكر الله تعالى فضائل كثيرة، وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم- أكثر الناس ذكرًا لله عزوجل، واستغفارًا له وقد غفر ذنبه مسبقًا، وقد ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - الكثير من الأحاديث النبوية القدسية وغيرها التي تبين فضل الذكر وعظم أجر صاحبه عند ربه.

4 أذكار اذا عجزت عن قراءة أذكار الصباح والمساء

1-بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم .

2-اعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة.

3-سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

4-رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا ورسولا.

ليه مهم تقرأ أذكار الصباح والمساء يوميًا ؟

١. لأنك بها ترضي رب العالمين.

٢. لأنها تحميك وتحفظك من الشيطان ووسوسته.

٣. تصرف عنك كل هم وحزن وتريح قلبك

٤. تجعلك في معية الله وحفظه من كل أذى وسوء.

فوائد المحافظة على أذكار الصباح

المسلم الذي يداوم على أذكار الصباح تتحقق الكثير من الفوائد والقيم في حياته، وأبرزها:

1- إخراج الشيطان من حياة المسلم.

2- كسب رضا الله عزّ وجلّ.

3-إبعاد الهم والحزن عن القلب، وجلب الراحة والسرور له.

4-جعل القلب والجسم أقوى.

5- ذكر الله عزّ وجلّ ينير القلب والعقل والوجه.

6-جلب الرزق وطرح البركة فيه.

7-يستشعر المسلم مراقبة الله عزّ وجلّ له في جميع الأوقات، الأمر الذي يوصله إلى مرحلة الإحسان، أي أن يعبد الله كأنه يراه.

8- القرب من الله عزّ وجلّ، فالمسلم الدائم الذكر لله عزّ وجلّ يكون أكثر قربًا منه، كما جاء في الحديث القدسي: « فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم».