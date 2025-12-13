قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جنش: نهائي القرن أكثر هزيمة وجعتني مع الزمالك
النقل توفر وسائل دفع متنوعة وعملية بشبكة المترو والقطار الكهربائي
ليفربول يعلن شرطه الوحيد للتخلي عن محمد صلاح في يناير
جنش يكشف كواليس علاقته بحراس الزمالك..ويؤكد: أريد الاعتزال داخل الأبيض
ما هي صيغة دعاء سجود السهو؟.. كلمات ثابتة عن النبي لا تغفل عنها
الغندور يسخر من جماهير الأهلي بسبب مباراة إنبي في كأس العاصمة
قدامك فرصة .. وظائف حكومية شاغرة في جامعة عين شمس
تصاعد عنف المستوطنين يدفع آلاف الفلسطينيين للنزوح في الضفة
جنش يعتذر لجماهير الاتحاد السكندري: “مكسوف أنزل الشارع”
مناظرة ساخنة بين زاهي حواس ووسيم السيسي.. الأول: بناء الكائنات الفضائية للأهرامات بدون دليل.. والثاني: كانت تُستخدم في توليد الطاقة
فخر العرب فعلاً .. أحمد السقا يوجه رسالة لدعم محمد صلاح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ليفربول يعلن شرطه الوحيد للتخلي عن محمد صلاح في يناير

محمد صلاح
محمد صلاح
رباب الهواري

كشفت تقارير صحفية عالمية عن تطورات جديدة ومثيرة بشأن مستقبل النجم المصري محمد صلاح مع نادي ليفربول الإنجليزي، في ظل تزايد الحديث عن إمكانية رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير.

تقارير تؤكد وجود شرط حاسم لرحيل صلاح

وبحسب ما أكده الصحفي الموثوق إندي كايلا عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، فإن إدارة ليفربول لن تفتح باب رحيل محمد صلاح إلا بشرط وحيد، يتمثل في تلقي عرض مالي ضخم يلبي المطالب التي حددها النادي بشكل واضح. 

وأشار كايلا إلى أن أي انتقال محتمل للنجم المصري في يناير سيظل مرهونًا بتحقيق هذا الشرط فقط، دون استثناءات.

جلسة صلح لم تحسم الخلاف بالكامل

وأوضح التقرير أن المفاوضات وجلسة الصلح التي عُقدت بين المدير الفني الجديد آرني سلوت ومحمد صلاح لم تصل بعد إلى اتفاق نهائي، لكنها تسير في الاتجاه الصحيح، وسط محاولات من الطرفين لاحتواء الخلافات الأخيرة داخل الفريق. ورغم أجواء الهدوء النسبي، فإن بعض النقاط الخلافية لا تزال قائمة.

استياء صلاح من وضعه داخل الفريق

وأضاف الصحفي أن محمد صلاح تم إبلاغه بعدم ضمان مشاركته أساسيًا في مواجهة ليفربول وبرايتون، المقرر إقامتها في الخامسة مساء اليوم السبت، وذلك بسبب تراجع مستواه خلال الفترة الماضية، إلى جانب التغييرات التكتيكية التي طرأت على طريقة لعب الفريق تحت قيادة سلوت. وأبدى النجم المصري استياءه من هذا القرار، خاصة في ظل مكانته التاريخية داخل النادي.

مباراة برايتون قد تكون الأخيرة في أنفيلد

وأشار كايلا إلى أن مواجهة برايتون قد تكون الأخيرة لمحمد صلاح على ملعب أنفيلد، حال سارت المفاوضات بشكل إيجابي مع الأندية الراغبة في التعاقد معه خلال الميركاتو الشتوي.

القرار النهائي بيد الإدارة الرياضية

واختتم التقرير بالتأكيد على أن رحيل محمد صلاح لن يتم إلا في حال نجاح ريتشارد هيوز، المدير الرياضي لليفربول، في الحصول على القيمة المالية التي يراها النادي مناسبة، وهو ما سيحسم مستقبل «الفرعون المصري» بشكل نهائي في يناير


 

محمد صلاح ليفربول اخبار الرياضة الدورى الانجليزى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

1000 جنيه في يوم واحد| قفزة جنونية في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

وزير التربية والتعليم

بالأسماء .. حركة تغييرات في خريطة قيادات "التربية والتعليم"

عروس المنوفية

تقرير الطب الشرعي يؤكد وفاة عروس المنوفية نتيجة ضرب مبرح

المعاشات

التطبيق 1 يناير رسميًا.. قرار حكومي بشأن الحد الأدنى لـ المعاشات

الطقس غدًا

الطقس غدًا.. تحذير من ظاهرة خطيرة تستمر 6 ساعات

سعر الذهب

قفزة حادة وغير مسبوقة.. الذهب يسجل أكبر ارتفاع خلال ديسمبر وعيار 21 مفاجأة

إنفلونزا

إنفلونزا خارقة .. موجة غير مسبوقة ونسخة متحورة من سلالة H3N2 | إيه اللى بيحصل؟

صلاح

قرار عاجل من أرني سلوت بعد الأزمة مع محمد صلاح.. تفاصيل

ترشيحاتنا

ريفيان

ريفيان تعرض وظيفة لا تفوت.. اركب سيارة آلية مقابل 50 دولار شهريًا

سيارات بنتلي

سامسونج تنذر بنتلي بمشكلة خطيرة في سياراتها

تصوير

تحول جذري فى صناعة التصوير … معرض عالمي يبرز قوة كاميرات الهواتف الذكية

بالصور

سر الخمس دقايق .. الخدعة الذهبية لبيت نضيف طول اليوم بدون مجهود

سر الخمس دقايق الخدعة الذهبية لبيت نضيف طول اليوم بدون مجهود
سر الخمس دقايق الخدعة الذهبية لبيت نضيف طول اليوم بدون مجهود
سر الخمس دقايق الخدعة الذهبية لبيت نضيف طول اليوم بدون مجهود

الأسماك وزيت الزيتون الأبرز.. جمال شعبان يحدد أكلات تمنع الجلطات في الشتاء

جمال شعبان يكشف عن أكلات تمنع الجلطات في الشتاء
جمال شعبان يكشف عن أكلات تمنع الجلطات في الشتاء
جمال شعبان يكشف عن أكلات تمنع الجلطات في الشتاء

حظك اليوم السبت 13 ديسمبر 2025: توقعات الأبراج مهنياً وعاطفياً وصحياً لجميع الأبراج

حظك اليوم السبت 13 ديسمبر 2025
حظك اليوم السبت 13 ديسمبر 2025
حظك اليوم السبت 13 ديسمبر 2025

برج الحمل حظك اليوم السبت 13 ديسمبر 2025… طاقة عالية تغيّر مسارك وتفتح لك أبوابًا جديدة

برج الحمل حظك اليوم السبت 13 ديسمبر 2025
برج الحمل حظك اليوم السبت 13 ديسمبر 2025
برج الحمل حظك اليوم السبت 13 ديسمبر 2025

فيديو

أسرار ياسمين عبدالعزيز

لو هتجوز تاني مش هقول .. ياسمين عبد العزيز تكشف أسرارا عن حياتها

جريمة عروس المنوفية

جريمة عروس المنوفية .. خالتها تفجر مفاجآت غير محسوبة

وفاة المطرب أحمد صلاح

رحيل المطرب أحمد صلاح يهز الوسط الشعبي .. وحلمي عبدالباقي ينعاه

حفل زفاف ابنة نادية مصطفى

نادية مصطفى تحتفل بزفاف ابنتها همسة| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

المزيد