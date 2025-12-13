ليفربول يعلن شرطه الوحيد للتخلي عن محمد صلاح في يناير

كشفت تقارير صحفية عالمية عن تطورات جديدة ومثيرة بشأن مستقبل النجم المصري محمد صلاح مع نادي ليفربول الإنجليزي، في ظل تزايد الحديث عن إمكانية رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير.

تقارير تؤكد وجود شرط حاسم لرحيل صلاح

وبحسب ما أكده الصحفي الموثوق إندي كايلا عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، فإن إدارة ليفربول لن تفتح باب رحيل محمد صلاح إلا بشرط وحيد، يتمثل في تلقي عرض مالي ضخم يلبي المطالب التي حددها النادي بشكل واضح.

وأشار كايلا إلى أن أي انتقال محتمل للنجم المصري في يناير سيظل مرهونًا بتحقيق هذا الشرط فقط، دون استثناءات.

جلسة صلح لم تحسم الخلاف بالكامل

وأوضح التقرير أن المفاوضات وجلسة الصلح التي عُقدت بين المدير الفني الجديد آرني سلوت ومحمد صلاح لم تصل بعد إلى اتفاق نهائي، لكنها تسير في الاتجاه الصحيح، وسط محاولات من الطرفين لاحتواء الخلافات الأخيرة داخل الفريق. ورغم أجواء الهدوء النسبي، فإن بعض النقاط الخلافية لا تزال قائمة.

استياء صلاح من وضعه داخل الفريق

وأضاف الصحفي أن محمد صلاح تم إبلاغه بعدم ضمان مشاركته أساسيًا في مواجهة ليفربول وبرايتون، المقرر إقامتها في الخامسة مساء اليوم السبت، وذلك بسبب تراجع مستواه خلال الفترة الماضية، إلى جانب التغييرات التكتيكية التي طرأت على طريقة لعب الفريق تحت قيادة سلوت. وأبدى النجم المصري استياءه من هذا القرار، خاصة في ظل مكانته التاريخية داخل النادي.

مباراة برايتون قد تكون الأخيرة في أنفيلد

وأشار كايلا إلى أن مواجهة برايتون قد تكون الأخيرة لمحمد صلاح على ملعب أنفيلد، حال سارت المفاوضات بشكل إيجابي مع الأندية الراغبة في التعاقد معه خلال الميركاتو الشتوي.

القرار النهائي بيد الإدارة الرياضية

واختتم التقرير بالتأكيد على أن رحيل محمد صلاح لن يتم إلا في حال نجاح ريتشارد هيوز، المدير الرياضي لليفربول، في الحصول على القيمة المالية التي يراها النادي مناسبة، وهو ما سيحسم مستقبل «الفرعون المصري» بشكل نهائي في يناير



