ويتكوف سيتوجه إلى برلين لعقد اجتماعات مع زيلينسكي وقادة أوروبيين

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال، أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف سيتوجه إلى برلين لعقد اجتماعات مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي وقادة أوروبيين، لبحث تطورات الحرب الأوكرانية الروسية.

وفي وقت سابق، أكد مسؤول في الرئاسة الفرنسية "الإليزيه" يوم الجمعة عدم عقد اجتماع بشأن أوكرانيا في باريس غدا السبت.

اجتماع باريس بشأن أوكرانيا



وأضاف المسئول أن مناقشات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ستكون بين الأوروبيين وأوكرانيا فقط، لافتا إلى أن الأوكرانيين ما زالوا متمسكين بموقفهم بشأن وحدة أراضيهم.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أفادت وسائل إعلام أوكرانية بأن القوات الروسية شنت هجوما على سفينة في مدينة أوديسا تسببت في احتراقها، وطال الهجوم 3 سفن تركية، أخرى وندد الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي بالهجوم الروسي.

تضرر سفن تركية في هجوم أوديسا



وأكدت قوات البحرية الأوكرانية أن 3 سفن تركية تضررت جراء الهجوم الروسي على مدينة أوديسا، في وقت سابق من يوم الجمعة.

يأتي الهجوم الروسي بعد ساعات قليلة من لقاء الرئيس فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان.