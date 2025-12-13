قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جنش يوجه رسالة لـ محمد صلاح: كل التوفيق في مباراة برايتون غدََا
آدم ماجد المصري يكشف سبب رفضه المشاركة في أولاد الراعي|فيديو
كيف تتساقط ذنوبك كأوراق الشجر؟.. بـ4 أذكار قبل وبعد أذان الفجر
نواب: إشادات المؤسسات العالمية بالمتحف الكبير شهادة تخدم السياحية
تحذير الأرصاد: شبورة مائية كثيفة تشمل القاهرة حتى ٩ صباحاً وفرص أمطار على السواحل
الشباب يريدون الاستقرار.. الزواج التقليدي"رجع" وترشيحات الأهل والمعارف تكسب
موضوع هيطلعلي شعري.. عمرو أديب: الزمالك يرفض الأرض البديلة ويتمسك بالأصلية
مواعيد قطارات أسوان النوم والمكيفة والعادية اليوم السبت 13-12-2025
منتخب مصر يواجه الهند في نصف نهائي كأس العالم للإسكواش
البدائل مطروحة الآن.. شوبير يكشف موقف الأهلي من صفقة يزن النعيمات
أول تعليق لـ أحمد السقا بعد حذف فيديو دعم محمد صلاح من إنستجرام والفيس
ويتكوف سيتوجه إلى برلين لعقد اجتماعات مع زيلينسكي وقادة أوروبيين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

ويتكوف سيتوجه إلى برلين لعقد اجتماعات مع زيلينسكي وقادة أوروبيين

ويتكوف
ويتكوف
فرناس حفظي

 أفادت صحيفة وول ستريت جورنال، أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف سيتوجه إلى برلين لعقد اجتماعات مع الرئيس الأوكراني  زيلينسكي وقادة أوروبيين، لبحث تطورات الحرب الأوكرانية الروسية.

وفي وقت سابق، أكد مسؤول في الرئاسة الفرنسية "الإليزيه" يوم الجمعة عدم عقد اجتماع بشأن أوكرانيا في باريس غدا السبت.

اجتماع باريس بشأن أوكرانيا


وأضاف المسئول أن مناقشات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ستكون بين الأوروبيين وأوكرانيا فقط، لافتا إلى أن الأوكرانيين ما زالوا متمسكين بموقفهم بشأن وحدة أراضيهم.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أفادت وسائل إعلام أوكرانية بأن القوات الروسية شنت هجوما على سفينة في مدينة أوديسا تسببت في احتراقها، وطال الهجوم 3 سفن تركية، أخرى وندد الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي بالهجوم الروسي.

تضرر سفن تركية في هجوم أوديسا


وأكدت قوات البحرية الأوكرانية أن 3 سفن تركية تضررت جراء الهجوم الروسي على مدينة أوديسا، في وقت سابق من يوم الجمعة.

يأتي الهجوم الروسي بعد ساعات قليلة من لقاء الرئيس فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان.

الذهب

1000 جنيه في يوم واحد| قفزة جنونية في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

وزير التربية والتعليم

بالأسماء .. حركة تغييرات في خريطة قيادات "التربية والتعليم"

المعاشات

التطبيق 1 يناير رسميًا.. قرار حكومي بشأن الحد الأدنى لـ المعاشات

الطقس غدًا

الطقس غدًا.. تحذير من ظاهرة خطيرة تستمر 6 ساعات

سعر الذهب

قفزة حادة وغير مسبوقة.. الذهب يسجل أكبر ارتفاع خلال ديسمبر وعيار 21 مفاجأة

صلاح

قرار عاجل من أرني سلوت بعد الأزمة مع محمد صلاح.. تفاصيل

أعراض فيروس H1N1ش

H1N1 يهدد المدارس.. أعراض فيروس أنفلونزا الخنازير وإرشادات وقائية هامة

أحمد كريمة

أحمد كريمة: نحن في علامات الساعة الأخيرة

أحمد السقا

أحمد السقا يحذف فيديو نشره يوجه فيه رسالة لجمهور وإدارة ليفربول

الفنانة ملك أحمد زاهر

ملك احمد زاهر بطلة الحكاية الأولى من مسلسل أنا وهو وهم في رمضان 2026

حفل زفاف ابنة نادية مصطفى

نادية مصطفى تحتفل بزفاف ابنتها همسة| شاهد

الشباب يريدون الاستقرار.. الزواج التقليدي"رجع" وترشيحات الأهل والمعارف تكسب

هل الزواج التقليدي رجع ينتشر؟ ولماذا؟
هل الزواج التقليدي رجع ينتشر؟ ولماذا؟
هل الزواج التقليدي رجع ينتشر؟ ولماذا؟

10 وصفات اقتصادية تحت 50 جنيه… تغذي الأسرة في البرد

10 وصفات اقتصادية تحت 50 جنيه
10 وصفات اقتصادية تحت 50 جنيه
10 وصفات اقتصادية تحت 50 جنيه

سر الخمس دقايق .. الخدعة الذهبية لبيت نضيف طول اليوم بدون مجهود

سر الخمس دقايق الخدعة الذهبية لبيت نضيف طول اليوم بدون مجهود
سر الخمس دقايق الخدعة الذهبية لبيت نضيف طول اليوم بدون مجهود
سر الخمس دقايق الخدعة الذهبية لبيت نضيف طول اليوم بدون مجهود

الأسماك وزيت الزيتون الأبرز.. جمال شعبان يحدد أكلات تمنع الجلطات في الشتاء

جمال شعبان يكشف عن أكلات تمنع الجلطات في الشتاء
جمال شعبان يكشف عن أكلات تمنع الجلطات في الشتاء
جمال شعبان يكشف عن أكلات تمنع الجلطات في الشتاء

أسرار ياسمين عبدالعزيز

لو هتجوز تاني مش هقول .. ياسمين عبد العزيز تكشف أسرارا عن حياتها

جريمة عروس المنوفية

جريمة عروس المنوفية .. خالتها تفجر مفاجآت غير محسوبة

وفاة المطرب أحمد صلاح

رحيل المطرب أحمد صلاح يهز الوسط الشعبي .. وحلمي عبدالباقي ينعاه

حفل زفاف ابنة نادية مصطفى

نادية مصطفى تحتفل بزفاف ابنتها همسة| شاهد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

