أمريكا تصادر سفينة مغادرة من الصين تحمل معدات عسكرية إلى إيران
جنش يوجه رسالة لـ محمد صلاح: كل التوفيق في مباراة برايتون غدََا
آدم ماجد المصري يكشف سبب رفضه المشاركة في أولاد الراعي|فيديو
كيف تتساقط ذنوبك كأوراق الشجر؟.. بـ4 أذكار قبل وبعد أذان الفجر
نواب: إشادات المؤسسات العالمية بالمتحف الكبير شهادة تخدم السياحية
تحذير الأرصاد: شبورة مائية كثيفة تشمل القاهرة حتى ٩ صباحاً وفرص أمطار على السواحل
الشباب يريدون الاستقرار.. الزواج التقليدي"رجع" وترشيحات الأهل والمعارف تكسب
موضوع هيطلعلي شعري.. عمرو أديب: الزمالك يرفض الأرض البديلة ويتمسك بالأصلية
مواعيد قطارات أسوان النوم والمكيفة والعادية اليوم السبت 13-12-2025
منتخب مصر يواجه الهند في نصف نهائي كأس العالم للإسكواش
البدائل مطروحة الآن.. شوبير يكشف موقف الأهلي من صفقة يزن النعيمات
أول تعليق لـ أحمد السقا بعد حذف فيديو دعم محمد صلاح من إنستجرام والفيس
رياضة

جنش يوجه رسالة لـ محمد صلاح: كل التوفيق في مباراة برايتون غدََا

محمد صلاح
محمد صلاح

شارك الإعلامي أحمد شوبير جزء من تصريحات محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى نادي الاتحاد السكندرى عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.


 

وكتب شوبير تصريحات جنش  :" محمد صلاح خير سفير لمصر في العالم وكله ومن الصعب أن يكرر لاعب مصري نجاحاته مرة أخرى ، الغريب أن هناك حالة تربص غريبة به ولا أعلم السبب، كل التوفيق له في مباراة برايتون غدََا بعد عودته للقائمة".

صلاح، الذي كان على رأس قائمة الفريق، تم إجلاسه على دكة البدلاء واستبعاده من مباراة مهمة أمام إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا، ما أثار تساؤلات حول مستقبله مع الفريق، خاصة بعد التصريحات الغاضبة التي أدلى بها النجم المصري.

تصريحات محمد صلاح 

بعد تعادل ليفربول المخيب للآمال مع ليدز يونايتد في الجولة الـ 15 من الدوري الإنجليزي، أعرب صلاح عن إحباطه خلال تصريحات وُصفت بأنها “نارية”، حيث أشار إلى أن العلاقة مع المدرب آرني سلوت قد تدهورت بشكل كبير، ووصف الوضع بأنه "غير مقبول".

هذه التصريحات أثارت حيرة البعض، وفتحت باب النقاش حول مدى رغبة اللاعب في الاستمرار مع الريدز.

محمد صلاح لم يتردد في الإشارة إلى أن هناك أطرافاً قد ترغب في إخراجه من النادي، حيث وجه انتقادات حادة إلى إدارة ليفربول قائلاً: "لقد قدمت الكثير لهذا النادي، والكل شاهد ذلك على مدار السنوات الماضية، يبدو أن النادي يُريد التخلص مني".

وعبَّر عن استغرابه من عدم احترام ما قدمه على مدار السنوات، متحدياً فكرة أنه يمكن استبداله أو التخلي عنه بهذه السهولة.

تفاصيل لقاء صلاح وهندرسون

التقرير الذي نشرته صحيفة "ذا صن" يشير إلى أن الحديث- الذي استمر لمدة 90 دقيقة- تناول تجربة هندرسون القصيرة في السعودية مع نادي الاتفاق، والتي انتهت بسرعة قبل أن ينتقل إلى برينتفورد. 

وقد أفاد الشهود بأن صلاح كان يستمع بتركيز شديد، مما يشير إلى أهمية ما يتم مناقشته.

وتشير مصادر متعددة، إلى أن الأندية السعودية مثل الهلال والقادسية ونيوم، تتابع الوضع عن كثب، خاصة بعد رفض ليفربول سابقا عرضًا ضخمًا بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني من نادي الاتحاد. 

ورغم أن الإدارة تحاول الحفاظ على صلاح، إلا أن التوترات الحالية قد تفتح الباب أمام انتقاله.

وفي ظل هذه الظروف، فإن الحديث مع هندرسون، الذي قضى بعض الوقت في السعودية، ربما يشير إلى إمكانية انتقال صلاح إلى الدوري السعودي.

شوبير محمود عبد الرحيم جنش نادي الاتحاد السكندرى محمد صلاح مباراة برايتون ليفربول

