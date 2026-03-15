«كيفية صناعة الفيديوهات باحترافية».. ندوة في بيت ثقافة الإسماعيلية أبريل المقبل

ينظم بيت ثقافة الإسماعيلية ندوة عن صناعة الفيديوهات واحترافية يديرها علي أبوبتال، خبير صناعة محتوي فيديوهات، أبريل المقبل.



وأكد علي أبوبتال، خبير صناعة محتوي فيديوهات أن منصات التواصل الاجتماعي أصبحت اليوم من أهم مصادر الدخل الرقمي للشباب ورواد الأعمال حول العالم، مشيرًا إلى أن تحقيق الأرباح عبر هذه المنصات لم يعد مقتصرًا على المشاهير، بل أصبح متاحًا لكل من يمتلك فكرة مبتكرة ومحتوى جذابًا.

وأوضح علي أبوبتال، خبير فى صناعة محتوي فيديوهات أن النجاح في هذا المجال يعتمد على عدة عوامل أساسية، أبرزها فهم الجمهور المستهدف، والاستمرارية في نشر المحتوى، والالتزام بالجودة والإبداع في تقديم الفيديوهات. وأضاف أن المنصات الرقمية مثل يوتيوب وتيك توك وإنستغرام توفر فرصًا متعددة لتحقيق الدخل، سواء من خلال الإعلانات، أو الشراكات مع العلامات التجارية، أو التسويق بالعمولة.

وأشار إلى أن المحتوى التعليمي والترفيهي وقصص النجاح من أكثر أنواع الفيديوهات جذبًا للمشاهدين، ما يرفع من فرص الانتشار وتحقيق الأرباح. كما نصح صناع المحتوى الجدد بالتركيز على بناء هوية رقمية واضحة، والتفاعل مع المتابعين، وتحليل البيانات لمعرفة ما يفضله الجمهور.

وفي ختام حديثه، شدد على أن النجاح في عالم صناعة المحتوى لا يتحقق بين ليلة وضحاها، بل يحتاج إلى صبر وتخطيط واستمرار في التعلم ومواكبة تطورات المنصات الرقمية..