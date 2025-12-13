قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شوبير : ارتباك داخل الأهلي بعد إصابة يزن النعيمات
تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني
كيفية الرقية الشرعية على الماء.. اعرف الطريقة الصحيحة
هشام نصر: أزمة الزمالك صعبة جدا.. وإدارة النادي ستلجأ للرئيس السيسي
سوخوي 57 | أول دولة عربية وإفريقية تحلّق إلى عصر المقاتلات الشبحية من الجيل الخامس: خطوة تاريخية
الجيش الإسرائيلي يوضح سبب الإنذار في موشاف بيتيش بالنقب
جنش: نهائي القرن أكثر هزيمة وجعتني مع الزمالك
النقل توفر وسائل دفع متنوعة وعملية بشبكة المترو والقطار الكهربائي
ليفربول يعلن شرطه الوحيد للتخلي عن محمد صلاح في يناير
جنش يكشف كواليس علاقته بحراس الزمالك..ويؤكد: أريد الاعتزال داخل الأبيض
ما هي صيغة دعاء سجود السهو؟.. كلمات ثابتة عن النبي لا تغفل عنها
فن وثقافة

أحمد السقا يحذف فيديو نشره يوجه فيه رسالة لجمهور وإدارة ليفربول

أحمد السقا
أحمد السقا
يمنى عبد الظاهر

قام الفنان أحمد السقا بحذف مقطع فيديو نشره يوجه فيه رسالة باللغة الإنجليزية لجمهور وإدارة نادي ليفربول الإنجليزي بعد أزمة محمد صلاح الأخيرة مع المدير الفني للفريق الهولندي آرني سلوت.


 

ونشر أحمد السقا فيديو أخر باللغة العربية على خلاف الفيديو الأول الذي حذفه عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك

وتحدث فيه باللغة الإنجليزية، وقال: كابتن محمد صلاح، تحياتي وسلامي لك.. في مثل مصري بيقول يا جبل ما يهزك ريح.. ولو إنت مش عارف إنت عملت إيه.. اسمحلي أفكرك.. شوف إنت جبت كام بطولة لليفربول.. شوف إنت بالنسبة للأمة العربية إيه.. إنت فخر العرب فعلًا.. خلي ثقتك في نفسك تزيد، مش تتهز.. إحنا متعودين عليك إن يترمي لك الثرو وتاخد الباك رايت والباك ليفت وتفتح اسبرنت واللي يحصلني يكسرني.. ركز يا محمد صلاح.. حاطين عليك أمل كبير في بطولة الأمم الإفريقية وأمل كبير جدا في كأس العالم.


 

وقال باللغة الإنجليزية: «أنا أحمد السقّا، أحد نجوم الشرق الأوسط، ومصري أفتخر بأنني من بلد محمد صلاح. وأودّ أن أذكّر جماهير ليفربول وإدارته بما قدّمه محمد صلاح للنادي. ألقوا نظرة سريعة، وفكروا في كل ما صنعه خلال الأعوام الثمانية الماضية: هل لو لم يكن صلاح بينكم، كنتم ستحققون كل تلك البطولات وتفوزون بكل تلك الكؤوس والدوريات؟ بصراحة.. لا أرى ذلك».


 

جاء ذلك قبل أن يحذف الفنان مقطع الفيديو الذي تداوله الكثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.

محمد صلاح الهولندي آرني سلوت لليفربول فخر العرب بطولة الأمم الإفريقية السقّا

الذهب

1000 جنيه في يوم واحد| قفزة جنونية في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

وزير التربية والتعليم

بالأسماء .. حركة تغييرات في خريطة قيادات "التربية والتعليم"

عروس المنوفية

تقرير الطب الشرعي يؤكد وفاة عروس المنوفية نتيجة ضرب مبرح

المعاشات

التطبيق 1 يناير رسميًا.. قرار حكومي بشأن الحد الأدنى لـ المعاشات

الطقس غدًا

الطقس غدًا.. تحذير من ظاهرة خطيرة تستمر 6 ساعات

سعر الذهب

قفزة حادة وغير مسبوقة.. الذهب يسجل أكبر ارتفاع خلال ديسمبر وعيار 21 مفاجأة

إنفلونزا

إنفلونزا خارقة .. موجة غير مسبوقة ونسخة متحورة من سلالة H3N2 | إيه اللى بيحصل؟

صلاح

قرار عاجل من أرني سلوت بعد الأزمة مع محمد صلاح.. تفاصيل

القاهرة الجديدة

أعمال نظافة مكثفة واستغلال لفترة الإجازة بمناطق الخدمات بالقاهرة الجديدة

خلال فود أفريكا

غرفة الصناعات الغذائية تؤكد التزامها بدعم رائدات الأعمال في التصنيع الغذائي

باسل رحمي

جهاز تنمية المشروعات والجايكا يصدران فيلما تسجيليا لدعم خدمات تطوير الأعمال

بالصور

10 وصفات اقتصادية تحت 50 جنيه… تغذي الأسرة في البرد

سر الخمس دقايق .. الخدعة الذهبية لبيت نضيف طول اليوم بدون مجهود

الأسماك وزيت الزيتون الأبرز.. جمال شعبان يحدد أكلات تمنع الجلطات في الشتاء

حظك اليوم السبت 13 ديسمبر 2025: توقعات الأبراج مهنياً وعاطفياً وصحياً لجميع الأبراج

فيديو

أسرار ياسمين عبدالعزيز

لو هتجوز تاني مش هقول .. ياسمين عبد العزيز تكشف أسرارا عن حياتها

جريمة عروس المنوفية

جريمة عروس المنوفية .. خالتها تفجر مفاجآت غير محسوبة

وفاة المطرب أحمد صلاح

رحيل المطرب أحمد صلاح يهز الوسط الشعبي .. وحلمي عبدالباقي ينعاه

حفل زفاف ابنة نادية مصطفى

نادية مصطفى تحتفل بزفاف ابنتها همسة| شاهد

