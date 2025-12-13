أحمد السقا يحذف فيديو نشره يوجه فيه رسالة لجمهور وإدارة ليفربول

قام الفنان أحمد السقا بحذف مقطع فيديو نشره يوجه فيه رسالة باللغة الإنجليزية لجمهور وإدارة نادي ليفربول الإنجليزي بعد أزمة محمد صلاح الأخيرة مع المدير الفني للفريق الهولندي آرني سلوت.





ونشر أحمد السقا فيديو أخر باللغة العربية على خلاف الفيديو الأول الذي حذفه عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك

وتحدث فيه باللغة الإنجليزية، وقال: كابتن محمد صلاح، تحياتي وسلامي لك.. في مثل مصري بيقول يا جبل ما يهزك ريح.. ولو إنت مش عارف إنت عملت إيه.. اسمحلي أفكرك.. شوف إنت جبت كام بطولة لليفربول.. شوف إنت بالنسبة للأمة العربية إيه.. إنت فخر العرب فعلًا.. خلي ثقتك في نفسك تزيد، مش تتهز.. إحنا متعودين عليك إن يترمي لك الثرو وتاخد الباك رايت والباك ليفت وتفتح اسبرنت واللي يحصلني يكسرني.. ركز يا محمد صلاح.. حاطين عليك أمل كبير في بطولة الأمم الإفريقية وأمل كبير جدا في كأس العالم.





وقال باللغة الإنجليزية: «أنا أحمد السقّا، أحد نجوم الشرق الأوسط، ومصري أفتخر بأنني من بلد محمد صلاح. وأودّ أن أذكّر جماهير ليفربول وإدارته بما قدّمه محمد صلاح للنادي. ألقوا نظرة سريعة، وفكروا في كل ما صنعه خلال الأعوام الثمانية الماضية: هل لو لم يكن صلاح بينكم، كنتم ستحققون كل تلك البطولات وتفوزون بكل تلك الكؤوس والدوريات؟ بصراحة.. لا أرى ذلك».





جاء ذلك قبل أن يحذف الفنان مقطع الفيديو الذي تداوله الكثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.