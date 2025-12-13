موعد مباراة الأهلي القادمة أمام سيراميكا في كأس عاصمة مصر

أغلق الجهاز الفنى للنادى الأهلى، بقيادة ييس توروب، صفحة مباراة إنبى التى أقيمت مساء الجمعة بالجولة الأولى لدور المجموعات بكأس عاصمة مصر، وذلك استعداداً للمباراة المقبلة أمام سيراميكا.

ويحصل بطل كأس عاصمة مصر على 10 ملايين جنيه، فيما يحصل صاحب الوصيف على 4 ملايين جنيه، بينما يحصل صاحب المركز الثالث على 2 مليون جنيه، وأخيرا يحصل صاحب المركز الرابع على مليون و500 ألف جنيه، وهو ما يشعل المنافسة بين الأندية على التتويح بلقبها بعد ارتفاع العائد المادى لها.

موعد مباراة الأهلي القادمة امام سيراميكا

ويستعد الاهلي لمواجهة سيراميكا فى الثامنة مساء الجمعة المقبل بالجولة الثانية لدور المجموعات بكأس عاصمة مصر.

جدول مواعيد مباراة الاهلي

الأهلي ضد سيراميكا الجمعة 19 ديسمبر 8:00 مساءً

ـ الأهلي ضد المحلة الثلاثاء 23 ديسمبر 8:00 مساءً

ـ الأهلي ضد المقاولون الثلاثاء 30 ديسمبر 8:00 مساءً

ـ الأهلي ضد فاركو السبت 10 يناير 8:00 مساءً

ـ الأهلي ضد طلائع الجيش الخميس 15 يناير 8:00 مساءً

ويغيب عن الأهلي عدد كبير من اللاعبين الدوليين والمحترفين لظروف انضمامهم لمنتخباتهم القومية وهم، محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد هاني ومروان عطية وياسر إبراهيم وأحمد سيد زيزو ومحمود تريزيجيه وإمام عاشور مع المنتخب الأول الذي يستعد للمشاركة في أمم أفريقيا بعد أيام قليلة بالمغرب. بجانب آليو يانج مع منتخب مالي، فيما يتواجد محمد على بن رمضان مع منتخب تونس الذى يشارك ببطولة كأس العرب.