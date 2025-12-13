الغندور يسخر من جماهير الأهلي بسبب مباراة إنبي في كأس العاصمة

انتقد الإعلامي خالد الغندور جماهير الأهلي بسبب مباراة إنبي في كأس عاصمة مصر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك

وكتب الغندور :" يا جماعة هو الأهلي لعب امام انبي بالناشئين عشان كده اتغلب الصراحة أنا لم اشاهد المباراة".

حقق نادي إنبي الفوز على النادي الأهلي بنتيجة 1-0، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس عاصمة مصر.

وسجل محمد حمدي هدف إنبي في الدقيقة 29 من ركلة جزاء سددها على طريقة بانينكا.

إلغاء الهدف

ألغت تقنية الفيديو "VAR" هدف التعادل للنادي الأهلي في مرمى إنبي، في المباراة التي تجمعهما حاليا على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس عاصمة مصر.

وأحرز أحمد رضا لاعب الأهلي الهدف في مرمى إنبي في الدقيقة 46 من عمر ولكن تم إلغائه بداعي التسلل.

وبتلك النتيجة يحصد إنبي أول 3 نقاط في المجموعة الأولى، ويبقى الأهلي دون نقاط.

تشكيل الأهلي

أعلن الدنماركي ييس توروب المدير الفني لفريق الأهلي تشكيل فريقه الذي خاض مباراته أمام إنبي مساء اليوم الجمعة على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس عاصمة مصر.

تشكيل الأهلي ضد إنبي:

- حراسة المرمى: محمد سيحا

- الدفاع: عمر كمال، أحمد رمضان بيكهام، مصطفى العش، محمد شكري

- الوسط: أحمد نبيل كوكا، أحمد رضا، اليو ديانج

- الهجوم: طاهر محمد طاهر، محمد عبد الله، نيتس جراديشار

بدأت البطولة موسم 2021-2022 مع إنشاء رابطة الأندية المحترفة، وتقام في التوقفات الدولية بين أندية الدوري الممتاز، وفي المواسم الأربعة الماضية فاز مودرن سبورت بأول نسخة للبطولة، وفاز سيراميكا كليوباترا بالنسخ الثلاث التالية.