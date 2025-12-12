يوم رياضي لطلاب جامعة الوادي الجديد الأهلية

نظمت جامعة الوادي الجديد الأهلية يومًا رياضيًا مميزًا، امتلأ بالحركة والطاقة وروح المنافسة الشريفة، حيث نظمت الجامعة يومًا رياضيًا حافلًا لكلياتها المختلفة، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 11 ديسمبر 2025، على ملاعب كلية علوم الرياضة.

شهد اليوم الرياضي مشاركة واسعة من طلاب الجامعة، حيث تنافس نحو 150 طالبًا وطالبة من مختلف الكليات في عدد متنوع من الألعاب الرياضية، شملت رميات السلة، الكرة الطائرة، كرة القدم، مصارعة الذراعين (رست)، تنس الطاولة، وألعاب القوى (الجري)، في مشهد عكس حرص الجامعة على دعم النشاط الرياضي وبناء الشخصية المتكاملة للطالب.

انطلقت المنافسات وسط أجواء من الحماس والالتزام بالروح الرياضية، وبدأت مسابقة رميات السلة للطلبة بمشاركة 10 طلاب، حيث حصل الطالب محمد كمال، كلية العلوم، على المركز الأول، وجاء الطالب كريم أيمن، كلية الصيدلة أكلينيك، في المركز الثاني.

أما رميات السلة للطالبات، فشهدت مشاركة 8 طالبات، وحققت الطالبة نور عبد الغني من كلية الصيدلة أكلينيك المركز الأول، بينما حصلت الطالبة ملك خالد من كلية العلوم على المركز الثاني.

وفي مسابقة الكرة الطائرة للطلبة، تنافست 4 فرق، ونجح فريق كلية الصيدلة أكلينيك في حصد المركز الأول، بينما شاركت 3 فرق في الكرة الطائرة للطالبات، وتوج فريق كلية الصيدلة فارم دي بالمركز الأول.

وشهدت منافسات كرة القدم مشاركة 10 فرق، حيث حصل فريق كلية الصيدلة أكلينيك (3) على المركز الأول، وجاء فريق كلية الصيدلة أكلينيك (2) في المركز الثاني، في مباريات اتسمت بالقوة والندية.

وفي مصارعة الذراعين (رست) للطلبة، شارك 10 طلاب من مختلف الكليات، وحقق الطالب أحمد محسن من كلية الصيدلة أكلينيك المركز الأول، وحصل الطالب محمد يوسف من الكلية نفسها على المركز الثاني.

أما منافسات الطالبات، فتوجت الطالبة حنين علي إبراهيم من كلية الصيدلة فارما دي بالمركز الأول، وجاءت الطالبة سما رضا من كلية الصيدلة أكلينيك في المركز الثاني.

وفي تنس الطاولة للطلبة، فاز الطالب يحيى السيد بالمركز الأول، وحصل الطالب معاذ علي محمد من كلية العلوم على المركز الثاني.

بينما حققت الطالبة الزهراء محمد من كلية الصيدلة المركز الأول في منافسات الطالبات، ونالت الطالبة سما رضا من كلية الصيدلة المركز الثاني.

أما في ألعاب القوى جري، فجاءت نتائج سباق 400 متر (A) بحصول الطالب عمر عاطف من كلية الزراعة على المركز الأول، والطالب محمد كمال من كلية العلوم على المركز الثاني.

وفي سباق 400 متر (B)، فاز الطالب محمد يوسف من كلية الصيدلة بالمركز الأول، وجاء الطالب علي محمد عبد الفتاح من كلية الطب البيطري في المركز الثاني.

وفي سباق الطالبات 100 متر، حققت الطالبة سما رضا من كلية الصيدلة المركز الأول، بينما حصلت الطالبة سارة عبد المنعم من كلية الزراعة على المركز الثاني.

وفي ختام اليوم الرياضي، أعرب الأستاذ الدكتور أحمد سيد حرباوي عن خالص شكره وتقديره للأستاذ الدكتور محمد عبدالعظيم عميد كلية علوم الرياضة، والأستاذ الدكتور إبراهيم مجاهد منسق الأنشطة الطلابية بالكلية، مشيدًا بما قدماه من جهود متميزة في تنظيم اليوم الرياضي، وإتاحة الملاعب، وتوفير الأدوات الرياضية، بما أسهم في إنجاح الفعاليات وخروجها بصورة مشرفة.