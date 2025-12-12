قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ياسمين عبد العزيز في معكم منى الشاذلي: كنت أتمنى أكون مخرجة إعلانات
بـ نصف مليون جنيه .. سعر إطلالة عمرو دياب في حفل الكويت
عمرو أديب: مصر محتاجة أمل وإنتاج جديد يعبر عن الناس
بث مباشر .. أحمد العوضي يوزع جوائز بـ 300 ألف جنيه في عيد ميلاده
بعد أزمته .. نجم ليفربول يمدح صلاح : يساعدنا كثيرا
لايبزيج يخسر بثلاثية من يونيون برلين في الدوري الألماني
بمشاركة مصطفى محمد .. نانت يخسر برباعية من أنجيه في الدوري الفرنسي
«أهلي 2008» يخسر أمام منتخب اليابان للناشئين بركلات الترجيح وديا
قصة وفاة فنانة مشهور بعد منع ابنتها من السفر
10 مخالفات مرورية يمكن التصالح عليها بـ 25 جنيها فقط.. ما هي؟
بعد لقاء سري مع نجم ليفربول السابق.. ما وجهة محمد صلاح القادمة؟
سرقت برنامجي وأنا محبوس .. موسيلفا يتهم مذيعة شهيرة بالسرقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

يوم رياضي لطلاب جامعة الوادي الجديد الأهلية

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

 نظمت  جامعة الوادي الجديد الأهلية يومًا رياضيًا مميزًا، امتلأ بالحركة والطاقة وروح المنافسة الشريفة، حيث نظمت الجامعة يومًا رياضيًا حافلًا لكلياتها المختلفة، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 11 ديسمبر 2025، على ملاعب كلية علوم الرياضة.

شهد اليوم الرياضي مشاركة واسعة من طلاب الجامعة، حيث تنافس نحو 150 طالبًا وطالبة من مختلف الكليات في عدد متنوع من الألعاب الرياضية، شملت رميات السلة، الكرة الطائرة، كرة القدم، مصارعة الذراعين (رست)، تنس الطاولة، وألعاب القوى (الجري)، في مشهد عكس حرص الجامعة على دعم النشاط الرياضي وبناء الشخصية المتكاملة للطالب.

انطلقت المنافسات وسط أجواء من الحماس والالتزام بالروح الرياضية، وبدأت مسابقة رميات السلة للطلبة بمشاركة 10 طلاب، حيث حصل الطالب محمد كمال، كلية العلوم، على المركز الأول، وجاء الطالب كريم أيمن، كلية الصيدلة أكلينيك، في المركز الثاني.

أما رميات السلة للطالبات، فشهدت مشاركة 8 طالبات، وحققت الطالبة نور عبد الغني من كلية الصيدلة أكلينيك المركز الأول، بينما حصلت الطالبة ملك خالد من كلية العلوم على المركز الثاني.

وفي مسابقة الكرة الطائرة للطلبة، تنافست 4 فرق، ونجح فريق كلية الصيدلة أكلينيك في حصد المركز الأول، بينما شاركت 3 فرق في الكرة الطائرة للطالبات، وتوج فريق كلية الصيدلة فارم دي بالمركز الأول.

وشهدت منافسات كرة القدم مشاركة 10 فرق، حيث حصل فريق كلية الصيدلة أكلينيك (3) على المركز الأول، وجاء فريق كلية الصيدلة أكلينيك (2) في المركز الثاني، في مباريات اتسمت بالقوة والندية.

وفي مصارعة الذراعين (رست) للطلبة، شارك 10 طلاب من مختلف الكليات، وحقق الطالب أحمد محسن من كلية الصيدلة أكلينيك المركز الأول، وحصل الطالب محمد يوسف من الكلية نفسها على المركز الثاني.

أما منافسات الطالبات، فتوجت الطالبة حنين علي إبراهيم من كلية الصيدلة فارما دي بالمركز الأول، وجاءت الطالبة سما رضا من كلية الصيدلة أكلينيك في المركز الثاني.

وفي تنس الطاولة للطلبة، فاز الطالب يحيى السيد بالمركز الأول، وحصل الطالب معاذ علي محمد من كلية العلوم على المركز الثاني.

بينما حققت الطالبة الزهراء محمد من كلية الصيدلة المركز الأول في منافسات الطالبات، ونالت الطالبة سما رضا من كلية الصيدلة المركز الثاني.

أما في ألعاب القوى جري، فجاءت نتائج سباق 400 متر (A) بحصول الطالب عمر عاطف من كلية الزراعة على المركز الأول، والطالب محمد كمال من كلية العلوم على المركز الثاني.

وفي سباق 400 متر (B)، فاز الطالب محمد يوسف من كلية الصيدلة بالمركز الأول، وجاء الطالب علي محمد عبد الفتاح من كلية الطب البيطري في المركز الثاني.

وفي سباق الطالبات 100 متر، حققت الطالبة سما رضا من كلية الصيدلة المركز الأول، بينما حصلت الطالبة سارة عبد المنعم من كلية الزراعة على المركز الثاني.

وفي ختام اليوم الرياضي، أعرب الأستاذ الدكتور أحمد سيد حرباوي عن خالص شكره وتقديره للأستاذ الدكتور محمد عبدالعظيم عميد كلية علوم الرياضة، والأستاذ الدكتور إبراهيم مجاهد منسق الأنشطة الطلابية بالكلية، مشيدًا بما قدماه من جهود متميزة في تنظيم اليوم الرياضي، وإتاحة الملاعب، وتوفير الأدوات الرياضية، بما أسهم في إنجاح الفعاليات وخروجها بصورة مشرفة.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد جامعة الوادي الجديد الأهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

1000 جنيه في يوم واحد| قفزة جنونية في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

وزير التربية والتعليم

بالأسماء .. حركة تغييرات في خريطة قيادات "التربية والتعليم"

عروس المنوفية

تقرير الطب الشرعي يؤكد وفاة عروس المنوفية نتيجة ضرب مبرح

الطقس غدًا

الطقس غدًا.. تحذير من ظاهرة خطيرة تستمر 6 ساعات

المعاشات

التطبيق 1 يناير رسميًا.. قرار حكومي بشأن الحد الأدنى لـ المعاشات

والده المتهم

بعد تدهور صحتها.. نقل والدة المتهم بقتـل عروسه للمستشفى في المنوفية

سعر الذهب

قفزة حادة وغير مسبوقة.. الذهب يسجل أكبر ارتفاع خلال ديسمبر وعيار 21 مفاجأة

برد الاطفال - ارشيفية

ممنوع استخدامها نهائياً .. سحب تشغيلة لنقط أطفال لعلاج نزلات البرد

ترشيحاتنا

رجل الاعمال أيمن الجميل

أيمن الجميل : أدعو رجال الأعمال للاستثمار فى التصنيع الزراعى والاستفادة من النجاحات التنموية الكبرى وزيادة فرص التصدير

نيفين القباج

خلال فعالية أجندة بكين +30 .. تكريم القيادات النسائية المصرية الملهمة

وزير التربية والتعليم

هل تقرر التجديد لمديرة تعليم القاهرة في حركة التغييرات المعتمدة اليوم؟ الوزارة تنفي

بالصور

فوائد شوربة العدس في الشتاء .. مصدر جيد للحديد

فوائد شوربة العدس في الشتاء
فوائد شوربة العدس في الشتاء
فوائد شوربة العدس في الشتاء

أفضل مشروبات بعد تناول وجبة الغداء .. لتحسين الهضم والاستفادة الغذائية

أفضل مشروبات صحية بعد الغداء
أفضل مشروبات صحية بعد الغداء
أفضل مشروبات صحية بعد الغداء

H1N1 يهدد المدارس.. أعراض فيروس أنفلونزا الخنازير وإرشادات وقائية هامة

أعراض فيروس H1N1ش
أعراض فيروس H1N1ش
أعراض فيروس H1N1ش

رجيم السعرات الحرارية مع خطة وجبات صحية .. لفقدان الوزن في شهرين

أهداف رجيم السعرات الحرارية
أهداف رجيم السعرات الحرارية
أهداف رجيم السعرات الحرارية

فيديو

جريمة عروس المنوفية

جريمة عروس المنوفية .. خالتها تفجر مفاجآت غير محسوبة

وفاة المطرب أحمد صلاح

رحيل المطرب أحمد صلاح يهز الوسط الشعبي .. وحلمي عبدالباقي ينعاه

حفل زفاف ابنة نادية مصطفى

نادية مصطفى تحتفل بزفاف ابنتها همسة| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

المزيد