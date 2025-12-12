نادية مصطفى تحتفل بزفاف ابنتها همسة| شاهد

احتفلت الفنانة نادية مصطفى بزفاف ابنتها همسة أركان فؤاد وذلك وسط حضور فني كبير حيث يقام الحفل فى قصر محمد علي.

وحرص على حضور حفل زفاف ابنة نادية مصطفى كل من محمود الليثي و مصطفى قمر وهاني البحيري.

نادية مصطفى وأزمتها مع نقابة الموسيقيين

من ناحية أخرى كشفت المطربة نادية مصطفى عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية عن مطالبتها من قبل بإحالة ملف الإسكان داخل النقابة إلى النيابة مع الحديث عن وجود فساد به وذلك للرد علي هذا الأمر أمام الجميع، قائلة فى بيانها : "أخوتى وأخواتى أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهن الموسيقية، كما تعودتم منى (الصراحة ) أؤكد بكل وضوح أننى كنت أول من طالب منذ اللحظة الأولى لدخول السيد النقيب العام إلى النقابة .. ومع إعلانه دائما أمامى عن وجود شكوك بوجود فساد فى ملف الإسكان فطالبت أكثر من مرة أن يحال هذا الملف للنيابة العامة ويتم اتخاذ موقف قانونى واضح وصريح لبيان عما إذا كان هناك مخالفات من عدمه حفاظاً على حقوق النقابة وأموالها".

وأضافت : " قبل إثبات حق النقابة كان مطلبى الأول والأساسى هو إثبات الحقيقة الكاملة وإبراء ذمتى حفاظاً على اسمى وكرامتى ومكانتى وشرفى المهنى الذى بنيته على مدار سنوات طويلة من العمل العام وأمام كل من وثق بى واحترمنى".

واختتمت : أجدد التزامى الكامل بمواصلة السعى للوصول للحقيقة الكاملة بكل شفافية وبكل احترام للإجراءات القانونية والمؤسسية إحقاقاً للحق وصوناً لكرامة من حملوا الأمانة بأمان وإخلاص".