حكم الدين في عدم الإنجاب.. أزهري: الشخص الذي يرفض النعمة عليه الذهاب لطبيب نفسي
دبلوماسي أمريكي سابق: قوة الاستقرار الدولية في غزة تحتاج دولاً ذات ثقل وقيادة أمريكية ستوفر دعما لوجستيا واستخباراتيا
إنبي يفوز على الأهلي بهدف نظيف في بطولة كأس عاصمة مصر
بدون ترخيص.. قرار بشأن المسئولين عن 27 شركة سياحية
قائمة أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر 2025
كيفية التعامل مع كلاب الشوارع الضالة.. المتحدث باسم الطب البيطري يرد
مظهر شاهين ينتقد الطلاق الشفهي: أي شريعة تُبهدل المرأة؟
95 ألف لقطة.. ترامب يظهر في صور فاضحة ضمن ملفات قضية إبستين
مسؤول بالاتحاد الدولي للصحفيين: اختيار مهندسي الذكاء الاصطناعي كشخصية العام اعتراف عالمي بقوة التقنية وتأثيرها المتصاعد
H1N1 يهدد المدارس.. أعراض فيروس أنفلونزا الخنازير وإرشادات وقائية هامة
محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب ينعي النائب أحمد جعفر.. فيديو
خزنوا الطماطم قبل 20 يوم.. نقيب الفلاحين يوجه نصيحة عاجلة للمواطنين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

تطورات الحالة الصحية لـ أحمد فؤاد سليم بعد اجراء عملية فى القلب

أحمد فؤاد سليم
أحمد فؤاد سليم
قسم الفن

كشف الفنان أحمد فؤاد سليم عن تفاصيل الوعكة الصحية التي مر بها مؤخرًا، بعد تعرضه لأزمة خطيرة في الشريان الأورطي تطلبت تدخلاً طبيًا عاجلًا.

وأوضح أحمد فؤاد سليم فى تصريحات صحفية: أن حالته وصلت إلى مرحلة حرجة بسبب اتساع الشريان وحدوث ارتشاح، الأمر الذي جعل الأطباء يفكرون في إجراء عملية جراحية كبرى تستلزم فتح الصدر بالكامل.

وقال أحمد فؤاد سليم: فريق الطبي تمكن من إيجاد بديل أقل خطورة، حيث أجرى عملية دقيقة تضمنت زرع دعامتين وإدخال شريان داخلي داخل الشريان الأورطي. 

وأضاف أحمد فؤاد سليم  أن هذه التجربة الصعبة جعلتنى أكثر حرصًا على متابعة صحتى والالتزام بالفحوصات الدورية.

أحمد فؤاد سليم وحرب أكتوبر 

من ناحية أخرى حل الفنان أحمد فؤاد سليم، ضيفا على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " أون ".

وكشف أحمد فؤاد سليم كواليس مشاركته في حرب أكتوبر 1973،:"  قبل حرب أكتوبر كنا بنفذ مشاريع حرب كثيرة كل عام ".

وتابع :"  لما كنا في الجيش توقعنا الحرب في 1973 وانا حلمت حلم جعلني أشعر أننا سوف نحارب ".

وأكمل :"  أنا كان معايا عسكري اسمه سيد راشد كان عايز ينزل إجازة يجيب مراته من الإسكندرية ويرجعها شبين الكوم وقلت له انزل وارجع ".

وتابع :" لما رجع العسكري سيد راشد كان في يوم السبت 6 أكتوبر 1973 وتم تكليف سيد راشد بالذهاب إلى الجبهة ، ويوم 6 أكتوبر بليل تلقيت خبر استشهاد سيد راشد وده كانت ليلة حزينة للغاية ".

