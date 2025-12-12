تطورات الحالة الصحية لـ أحمد فؤاد سليم بعد اجراء عملية فى القلب

كشف الفنان أحمد فؤاد سليم عن تفاصيل الوعكة الصحية التي مر بها مؤخرًا، بعد تعرضه لأزمة خطيرة في الشريان الأورطي تطلبت تدخلاً طبيًا عاجلًا.

وأوضح أحمد فؤاد سليم فى تصريحات صحفية: أن حالته وصلت إلى مرحلة حرجة بسبب اتساع الشريان وحدوث ارتشاح، الأمر الذي جعل الأطباء يفكرون في إجراء عملية جراحية كبرى تستلزم فتح الصدر بالكامل.

وقال أحمد فؤاد سليم: فريق الطبي تمكن من إيجاد بديل أقل خطورة، حيث أجرى عملية دقيقة تضمنت زرع دعامتين وإدخال شريان داخلي داخل الشريان الأورطي.

وأضاف أحمد فؤاد سليم أن هذه التجربة الصعبة جعلتنى أكثر حرصًا على متابعة صحتى والالتزام بالفحوصات الدورية.

أحمد فؤاد سليم وحرب أكتوبر

من ناحية أخرى حل الفنان أحمد فؤاد سليم، ضيفا على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " أون ".

وكشف أحمد فؤاد سليم كواليس مشاركته في حرب أكتوبر 1973،:" قبل حرب أكتوبر كنا بنفذ مشاريع حرب كثيرة كل عام ".

وتابع :" لما كنا في الجيش توقعنا الحرب في 1973 وانا حلمت حلم جعلني أشعر أننا سوف نحارب ".

وأكمل :" أنا كان معايا عسكري اسمه سيد راشد كان عايز ينزل إجازة يجيب مراته من الإسكندرية ويرجعها شبين الكوم وقلت له انزل وارجع ".

وتابع :" لما رجع العسكري سيد راشد كان في يوم السبت 6 أكتوبر 1973 وتم تكليف سيد راشد بالذهاب إلى الجبهة ، ويوم 6 أكتوبر بليل تلقيت خبر استشهاد سيد راشد وده كانت ليلة حزينة للغاية ".