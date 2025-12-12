قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حكم الدين في عدم الإنجاب.. أزهري: الشخص الذي يرفض النعمة عليه الذهاب لطبيب نفسي
دبلوماسي أمريكي سابق: قوة الاستقرار الدولية في غزة تحتاج دولاً ذات ثقل وقيادة أمريكية ستوفر دعما لوجستيا واستخباراتيا
إنبي يفوز على الأهلي بهدف نظيف في بطولة كأس عاصمة مصر
بدون ترخيص.. قرار بشأن المسئولين عن 27 شركة سياحية
قائمة أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر 2025
كيفية التعامل مع كلاب الشوارع الضالة.. المتحدث باسم الطب البيطري يرد
مظهر شاهين ينتقد الطلاق الشفهي: أي شريعة تُبهدل المرأة؟
95 ألف لقطة.. ترامب يظهر في صور فاضحة ضمن ملفات قضية إبستين
مسؤول بالاتحاد الدولي للصحفيين: اختيار مهندسي الذكاء الاصطناعي كشخصية العام اعتراف عالمي بقوة التقنية وتأثيرها المتصاعد
H1N1 يهدد المدارس.. أعراض فيروس أنفلونزا الخنازير وإرشادات وقائية هامة
محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب ينعي النائب أحمد جعفر.. فيديو
خزنوا الطماطم قبل 20 يوم.. نقيب الفلاحين يوجه نصيحة عاجلة للمواطنين
طاقم طبي بمستشفى جامعة بني سويف ينقذ حياة مريضة من ورم سرطاني متقدم

مستشفي بني سويف الجامعي
مستشفي بني سويف الجامعي

أعلن الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، عن نجاح طبي بارز في مستشفيات الجامعة، حيث تمكن فريق طبي متعدد التخصصات من إنقاذ حياة مريضة كانت تعاني من ورم سرطاني متقدم في المبيض. 

نجح الفريق الطبي في إجراء جراحة استكشافية شاملة تضمنت استئصال الرحم وكافة البؤر السرطانية، جاء ذلك بإشراف الدكتور هاني حامد، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور عماد البنا، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتورة إيمان زين العابدين، رئيس قسم النسا والتوليد، والدكتورة إيناس النادي رئيس قسم الأورام.

القصة الكاملة 

وكشف رئيس الجامعة، الدكتور طارق علي، عن تفاصيل الحالة الصعبة، موضحاً أن المريضة كانت تعاني من ورم سرطاني متقدم في المبيض، حيث أظهرت الفحوصات والأشعات الأولية أن الورم بلغ مرحلة متطورة تجعل إجراء الجراحة كخطوة أولى أمراً بالغ الصعوبة والمخاطر. وبناءً على التوصيات الطبية المبنية على الدليل، تم أخذ عينة دقيقة من الورم، والتي أكدت تشخيصه بورم سرطاني من الدرجة العالية. وعلى الفور، تم تحويل الحالة إلى قسم الأورام لتطبيق بروتوكول علاجي مكثف، تضمن منح المريضة جرعات من العلاج الكيماوي التخفيفي بهدف تقليل شدة المرض وحجم الورم وإعداده للتدخل الجراحي. وأكد الدكتور طارق علي، أن المتابعة الدقيقة واللاحقة أظهرت استجابة ممتازة ومبشرة للغاية للعلاج الكيماوي، مما أتاح للفريق الطبي التدخل بأمان ونجاح، وتمكين المريضة من إجراء الجراحة التي أنقذت حياتها.

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور هاني حامد، أن خطة العلاج المتكاملة تكللت بالنجاح حين تمكن الفريق الطبي، عقب الاستجابة الممتازة للعلاج الكيماوي، من إدخال المريضة لإجراء التدخل الجراحي الدقيق. وأفاد بأن العملية كانت جراحة استكشافية شاملة تم خلالها استئصال الرحم وكافة البؤر السرطانية الأخرى التي تم رصدها بدقة، مؤكداً أن هذا الإنجاز اعتمد على كفاءة الكوادر الطبية بالجامعة. وقد أجريت هذه الجراحة المعقدة تحت الإشراف المباشر لـ الدكتور سيد عبد الجيد، أستاذ النساء والتوليد، وبمساعدة متميزة من الدكتور أحمد عادل، المدرس بقسم النساء والتوليد، إلى جانب الجهود الفائقة التي بذلتها الدكتورة منة الله طارق، والأستاذة جنات. كما أشاد الدكتور حامد بالدور المحوري الذي لعبه فريق التخدير بقيادة الدكتورة هاجر عصام، ، في تأمين سير العملية بأمان كامل.

ومن جانبه، أعرب الدكتور عماد البنا، عن فخره بهذا النجاح، مؤكداً أن هذه النتيجة هي دليل ملموس على فاعلية الإدارة الرشيدة التي تهدف إلى تذليل كافة العقبات أمام الفرق الطبية، وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لتقديم خدمة طبية حقيقية ومجانية وفقاً لأعلى معايير الجودة وتوصيات الطب المبنية على الدليل. وأشار الدكتور البنا إلى أن التعاون والتنسيق المثمر بين قسم النساء والتوليد وقسم الأورام هو النموذج الذي تسعى إليه إدارة المستشفيات لضمان أفضل نتائج علاجية للمرضى، مشدداً على أن مستشفى جامعة بني سويف مستمرة في دعمها للكوادر الطبية المتميزة وتوفير أحدث التقنيات لخدمة أهالي المحافظة والمحافظات المجاورة.

محافظة بني سويف بني سويف جامعة بني سويف

الذهب

1000 جنيه في يوم واحد| قفزة جنونية في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

وزير التربية والتعليم

بالأسماء .. حركة تغييرات في خريطة قيادات "التربية والتعليم"

عروس المنوفية

تقرير الطب الشرعي يؤكد وفاة عروس المنوفية نتيجة ضرب مبرح

الطقس غدًا

الطقس غدًا.. تحذير من ظاهرة خطيرة تستمر 6 ساعات

والده المتهم

بعد تدهور صحتها.. نقل والدة المتهم بقتـل عروسه للمستشفى في المنوفية

برد الاطفال - ارشيفية

ممنوع استخدامها نهائياً .. سحب تشغيلة لنقط أطفال لعلاج نزلات البرد

اضرار ارتداء الشراب أثناء النوم

يعرض حياتك للخطر.. تحذير من ارتداء الشراب أثناء النوم

صلاح وسلوت

رفض الاعتذار.. ماذا دار بين محمد صلاح وسلوت في الاجتماع السري؟

حفل زفاف ابنة نادية مصطفى

نادية مصطفى تحتفل بزفاف ابنتها همسة| شاهد

فيلم إن غاب القط

علاقة توكسيك.. البرومو الرسمي لفيلم إن غاب القط

عمر كمال

رد قوى من عمر كمال على المنتقدين.. ماذا قال؟

H1N1 يهدد المدارس.. أعراض فيروس أنفلونزا الخنازير وإرشادات وقائية هامة

أعراض فيروس H1N1ش
أعراض فيروس H1N1ش
أعراض فيروس H1N1ش

رجيم السعرات الحرارية مع خطة وجبات صحية .. لفقدان الوزن في شهرين

أهداف رجيم السعرات الحرارية
أهداف رجيم السعرات الحرارية
أهداف رجيم السعرات الحرارية

نقيب البيطريين للمواطنين: لا تأكلوا الفشة والممبار.. لحمة الرأس والعكاوي جميلة جدا

أجزاء داخلية من اللحوم لا يجب تناولها حفاظًا على الصحة
أجزاء داخلية من اللحوم لا يجب تناولها حفاظًا على الصحة
أجزاء داخلية من اللحوم لا يجب تناولها حفاظًا على الصحة

طريقة عمل الطحينة بالسمسم في البيت.. خطوات سهلة وطعم أحلى من الجاهزة

طريقة عمل طحينة بالسكين في البيت
طريقة عمل طحينة بالسكين في البيت
طريقة عمل طحينة بالسكين في البيت

حفل زفاف ابنة نادية مصطفى

نادية مصطفى تحتفل بزفاف ابنتها همسة| شاهد

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

المزيد