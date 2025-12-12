قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

قافلة تُقدم 740 خدمة طبية مجانية لأهالي بني عفان في بني سويف

قافلة طبية ببني سويف
قافلة طبية ببني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أهمية استمرار تنظيم القوافل الطبية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتوفير الخدمات الصحية المجانية للمواطنين في القرى الأكثر احتياجًا، مؤكدًا حرص المحافظة على التنسيق مع مديرية الصحة لضمان وصول الخدمة الطبية للمواطنين في أماكنهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، في تقرير عرضه على المحافظ،أنه تم تنفيذ قافلة طبية علاجية توعوية -أمس الخميس- بقرية بني عفان مركز بنى سويف، وسط تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وخلال القافلة التي تواجد فيها الدكتور ياسر خيري الشرقاوي منسق القوافل،الدكتور محمد خلف عبد الحميد مسئول الإمداد الطبي، والأستاذ طه كمال حجاج المسئول المالي والإداري، والأستاذ عيد فرج فرج مسئول معلومات القوافل، والأستاذ أحمد محمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات،تم تقديم الخدمات الطبية من خلال 3عيادات في 3 تخصصات (الباطنة/الأطفال  /النساء).

وأسفرت أعمال القافلة عن توقيع الكشف الطبي على 320 مريض وصرف العلاج لهم بالمجان موجات فوق صوتية  45 حالة، تحويل لعيادات أخرى 20حالة، المترددين على المبادرات ( صحة مرأة 100 اعتلال 100  أورام الثدي 100) بمجموع 300، إليصل إجمالي الخدمات التي قدمتها القافلة إلى أكثر من 740 خدمة طبية متنوعة لأهالي القرية والمناطق المجاورة.

كما شملت القافلة تنفيذ ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 60 مواطنًا، تناولت موضوعات متنوعة من بينها الوقاية من فيروس كورونا، متابعة الحمل، تنمية الأسرة، سرطان الثدي، سلامة الغذاء، مخاطر سوء استخدام الأدوية، وأهمية الرضاعة الطبيعية والتغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة الشهرية.

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف

