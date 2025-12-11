قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
10 مخالفات مرورية يمكن التصالح عليها بـ25 جنيهًا فقط.. تعرف عليها
أشرف عبد العزيز يدافع عن محمد صبحي: حد عارف كان حاسس بإيه أو إيه واجعه؟!
عاجل | إحالة مسئول أمن بمترو الأنفاق للجنايات هتك عرض طالبتين.. خاص
30 دقيقة.. سيطرة وتهديد للمغرب أمام سوريا في ربع نهائي كأس العرب
تحديث جوي.. الأقمار الصناعية ترصد سحب منخفضة تغطي هذه المحافظات
استقالة رئيس بي إم دبليو أوليفر زيبس لهذا السبب؟
مشهد مضيء.. سيدة أسوانية يتجاوز عمرها المائة عام تُدلي بصوتها في انتخابات النواب
رئيس الوزراء يناقش مشروع التتبع الدوائي الوطني: يستهدف بناء منظومة وطنية
أوضاع مأساوية.. أونروا تحذر من انتشار الأمراض داخل قطاع غزة
سفيرة رومانيا: نستهدف رفع حجم التبادل التجاري مع مصر إلى ملياري دولار
فضل من توضأ على طهر.. سُنة مهجورة و3 أذكار تجلب الحسنات
محافظات

محافظ بني سويف يؤدي صلاة الجنازة على أحد العاملين بمشروع النظافة بالمسجد الكبير بقرية بني هارون

محافظ بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

أدى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف صلاة الجنازة على "محمد فتحي"، أحد العاملين بمنظومة مشروع  النظافة التابع للمحافظة،وذلك عقب صلاة الظهر بالمسجد الكبير بقرية بني هارون، وبحضور السكرتير العام اللواء حازم عزت، والأستاذ محمد بكري رئيس مركز ومدينة بني سويف، الشيخ رجب حسين عبد اللطيف مدير إدارات الأوقاف بالمديرية، حيث أمّ المصلين في صلاتي الظهر والجنازة وكيل وزارة الأوقاف الشيخ عاصم القبيصي.

وعقب انتهاء صلاة الجنازة، تقدم محافظ بني سويف بخالص العزاء لنجل الفقيد، معربًا عن بالغ حزنه وأسفه لرحيل والده، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل، مؤكدًا أن الفقيد كان مثالاً للاجتهاد والتفاني في أداء عمله.

من جانبها، أعربت أسرة الفقيد عن تقديرهم وامتنانهم لهذه اللفتة الإنسانية من السيد المحافظ، وحرصه على مواساتهم وحضور صلاة الجنازة وأداء واجب العزاء وسط أبناء وأهالي القرية، الذين أثنوا على السيرة الطيبة والسمعة الحسنة التي تركها الفقيد.

تجدر الإشارة إلى أن الراحل محمد فتحي محمد (55 عامًا)، من أبناء قرية بني هارون، قد توفي أمس إثر حادث تصادم على طريق الأزهري أثناء عودته بعد انتهاء عمله في الفترة المسائية بإحدى المناطق التابعة لمشروع النظافة.

