أشرف عبد العزيز يدافع عن محمد صبحي: حد عارف كان حاسس بإيه أو إيه واجعه؟!

علق المستشار أشرف عبدالعزيز، على أزمة الفنان محمد صبحي مع سائقه، مدافعًا ومبررًا موقفه.

وكتب عبدالعزيز عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “في ايه خلاص نسيتوا إن محمد صبحي كان مريض الفترة اللي فاتت طيب حد عارف كان حاسس بإيه أو إيه واجعه محدش سأل وجيتوا عليه خلاص”.

وتابع: “يا خسارة بجد السوشيال ميديا في لحطة بتقلب على الحبايب طيب طبطب علي الرجل الشقيان السائق وده حقه وبراحة علي محمد صبحي حبيبك ولا نسيت”.

واختتم: “يا خسارة السوشيال ميديا بتقسوا على الحبايب في لحظة”.

تصدر الفنان محمد صبحي مؤشرات البحث على جوجل خلال الساعات الأخيرة بسبب تداول فيديو له على هامش تكريمه بمهرجان "آفاق" بمسرح الهناجر في دار الأوبرا، وهو "بيزعق" للسائق الخاص به بعدم وجوده في انتظاره بجوار سيارته بعد انتهاء التكريم.