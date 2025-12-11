قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعاون مصري - موريتاني في تطوير منظومات الرقابة على السلع الغذائية

الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء
الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء
ولاء عبد الكريم

استقبل الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، محمد الحسن أبريكة، المدير العام للوكالة الموريتانية للسلامة الصحية للأغذية، وذلك على هامش منتدى رؤساء هيئات سلامة الغذاء الأفريقية المنعقد في القاهرة خلال الفترة من 10–11 ديسمبر.

وخلال اللقاء، رحّب الدكتور الهوبي بنظيره الموريتاني، مؤكدًا أن المنتدى يمثل منصة مهمة لتعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات بين الهيئات الأفريقية العاملة في مجال سلامة الغذاء. كما ناقش الجانبان فرص توسيع التعاون الفني بين البلدين، خاصة في مجالات تطوير منظومات الرقابة، التدريب وبناء القدرات، دعم معامل الفحص، وتبادل المعلومات حول الممارسات الرقابية الحديثة.

تحديث المنظومة الرقابية

وأعرب محمد الحسن أبريكة عن تقديره للتطور الكبير الذي تشهده منظومة سلامة الغذاء في مصر، مشيرًا إلى اهتمام الوكالة الموريتانية بتعزيز التعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء والاستفادة من خبراتها في تحديث المنظومة الرقابية.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات الثنائية التي تجرى على هامش فعاليات المنتدى بهدف دعم التكامل الأفريقي في مجال سلامة الغذاء، وتعزيز الجهود المشتركة لضمان غذاء آمن وتعزيز التجارة البينية بين دول القارة.

