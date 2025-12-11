أخبار السيارات | مواصفات كيا سيلتوس وأودي A3 موديل 2026 .. الفرق بين سيتروين C4X ورينو داستر

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقاريرا عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبارا عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

يعود تاريخ سيارة فورد موستانج بشكل رسمي إلي عام 1964، وظهرت كـ سيارة رياضية عضلية أيقونية، مستوحاة من طائرة مقاتلة من الحرب العالمية الثانية، وحققت نجاح هائل.

تحتوي سوق السيارات المصري على العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

أعلنت شركة كيا عن طرازها الجديد كيا سيلتوس موديل 2026، وتنتمي سيلتوس لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر سيلتوس حاليا في جيلها الثاني، وتعتمد علي منصة K3 الحديثة .