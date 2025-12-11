سيارات أوتوماتيك 2026 بسعر أقل من 800 ألف جنيه

تحتوي سوق السيارات المصري على العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتتوافر تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: شيفروليه أوبترا، ورينو تاليانت، وشيرى اريزو 5، وبروتون ساجا، ونيسان صنى.

شيفروليه أوبترا موديل 2026

تستمد سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وبها خزان وقود سعة 45 لترا، وبها عزم دوران 140 نيوتن/متر، وبها قوة 98 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك.

شيفروليه أوبترا موديل 2026

الفئة الأولى من سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 724 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 749 ألف جنيه.

رينو تاليانت موديل 2026

سعة خزان وقود سيارة رينو تاليانت موديل 2026 يصل إلى 50 لترا، وبها محرك سعة 1000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 100 حصان، وبها عزم دوران 140 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك.

رينو تاليانت موديل 2026

الفئة الأولى من سيارة رينو تاليانت موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصرية بسعر 674 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة رينو تاليانت موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصرية بسعر 724 ألف جنيه.

شيرى اريزو 5 موديل 2026

قوة سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2026 تصل إلي 114 حصانا، وبها خزان وقود سعة 48 لترا، وعزم دوران 141 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 11.5 ثانية.

شيرى اريزو 5 موديل 2026

الفئة الأولى من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصرية بسعر 655 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 705 ألف جنيه.

الفئة الثالثة من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 735 ألف جنيه.

بروتون ساجا موديل 2026

عزم دوران سيارة بروتون ساجا موديل 2026 يصل إلى 120 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1300 سي سي، وبها خزان وقود سعة 40 لترا، وبها قوة 95 حصانا، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج إلى 5.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة.

بروتون ساجا موديل 2026

تباع سيارة بروتون ساجا موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 649 ألف جنيه.

نيسان صنى موديل 2026

سرعة سيارة نيسان صنى موديل 2026 القصوى تصل إلى 180 كم/ساعة، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وبها خزان وقود سعة 41 لترا، وبها عزم دوران 134 نيوتن/متر، وبها قوة 108 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك.

نيسان صنى موديل 2026

الفئة الأولى من سيارة نيسان صنى موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 645 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة نيسان صنى موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصرية بسعر 690 ألف جنيه.

الفئة الثالثة من سيارة نيسان صنى موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصرية بسعر 745 ألف جنيه.

الفئة الرابعة من سيارة نيسان صنى موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصرية بسعر 795 ألف جنيه.