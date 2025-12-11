قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إدارة ترامب تناقش إمكانية فرض عقوبات متعلقة بالإرهاب على الأونروا
علاقتها بإيران وحزب الله.. سبب احتجاز أمريكا ناقلة نفط قرب فنزويلا
الاتحاد المصري يعلن الجدول المبدئي لمواجهات دور الـ16 من كأس مصر
مدبولي: الرئيس السيسي وجه بإطلاق حزمة من التيسيرات للمساعدة في نمو الاقتصاد
مجلس النواب الأمريكي يصوت لصالح إلغاء عقوبات قانون قيصر على سوريا
علي الطلاق بالتلاتة منا واكل.. الإفتاء توضح هل يقع بها انفصال حال حنث اليمين؟
سيضم قادة العالم.. ترامب يحدد موعد الإعلان عن أعضاء مجلس السلام في غزة
سماع دوي انفجار في أريحا وقوات الاحتلال تقوم بالتمشيط
آخر ظهور فني في "عسل أسود".. تدهور حالة طارق الأمير الصحية يثير القلق
مستشار وزير الثقافة: إدارج "الكشري" في قائمة اليونسكو اعتراف دولي بهويتنا
دوري أبطال أوروبا.. تعادل «بيلباو» و«بي إس جي» بلا أهداف.. ونيوكاسل مع ليفركوزن 2-2
سعر الذهب يرتفع بختام تعاملات الأربعاء
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
خطوات بسيطة للحفاظ علي الهيكل الخارجي للسيارة ؟

خطوات بسيطة للحفاظ علي الهيكل الخارجي للسيارة
خطوات بسيطة للحفاظ علي الهيكل الخارجي للسيارة
إبراهيم القادري

هيكل السيارة الخارجي مهم من أجل السلامة وحماية الركاب والمكونات الداخلية ويتم ذلك من خلال امتصاص طاقة الصدمات، بالإضافة إلى ان الهيكل يدعم وزنها، ويحسين الأداء عبر توفير الصلابة الديناميكية لتعزيز التحكم والثبات، إلى جانب حماية من العوامل الجوية وإعطاء السيارة مظهر جمالي.

خطوات بسيطة للحفاظ علي الهيكل الخارجي للسيارة 

وللحفاظ على هيكل السيارة الخارجي، يجب غسلها بانتظام بصابون مخصص، ويجب تجفيفها جيدا بقطعة قماش ناعمة، ووضع طبقات حماية مثل الشمع أو طلاء السيراميك لحماية الطلاء من الشمس والأتربة والخدوش، ويجب ركنها في الظل أو استخدام غطاء واقي، وتجنب القيادة العنيفة لحماية أسفل السيارة.

 خطوات بسيطة للحفاظ علي الهيكل الخارجي للسيارة

خطوات بسيطة للحفاظ علي الهيكل الخارجي للسيارة 

استخدم منتجات مخصصة

اغسل السيارة بصابون خاص بالسيارات ومنظفات لطيفة لتجنب إتلاف الطلاء.

اغسل في مكان به ظل 

تجنب غسل السيارة تحت أشعة الشمس المباشرة لمنع جفاف الصابون بسرعة على السطح.

التجفيف

خطوات بسيطة للحفاظ علي الهيكل الخارجي للسيارة 

جفف السيارة فورا بقطعة قماش من الألياف الدقيقة لتجنب بقع الماء.

وضع طبقة من الشمع

يوفر طبقة حماية مؤقتة ضد الأضرار الخارجية ويحافظ على اللمعان.

استخدام طلاء السيراميك

خطوات بسيطة للحفاظ علي الهيكل الخارجي للسيارة 

يوفر حماية أقوى وأطول ضد الأشعة فوق البنفسجية والخدوش، ويضيف لمعان عميق.

مواد مانعة للتسرب

استخدم مواد مانعة للتسرب لأنها توفر طبقة حماية إضافية تدوم لفترة أطول من الشمع.

ركن السيارة 

اركن سيارتك في مرآب أو ظل قدر الإمكان لحمايتها من الشمس المباشرة والحرارة الشديدة التي تسبب تشقق الطلاء.

غطاء السيارة

خطوات بسيطة للحفاظ علي الهيكل الخارجي للسيارة 

استخدم غطاء واقٍ إذا كان ركنها بالخارج أمر لا مفر منه ولا يوجد جراج خاص بالسيارة .

حماية أسفل السيارة

استخدم عزلًا أو مثبطات الصدأ لحماية الهيكل السفلي من الرطوبة والتآكل، خاصة إذا كنت تقود في طرق رطبة أو مليئة بالملح.

تجنب القيادة العنيفة

خطوات بسيطة للحفاظ علي الهيكل الخارجي للسيارة 

القيادة بسرعة عالية على طرق غير ممهدة تسبب أضرار بالهيكل السفلي .

معالجة المشاكل فورًا

استشر الفنين عند ظهور أي مشكلة لمنع تفاقمها وحلها بطريقة سريعة .

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

المزيد