هيكل السيارة الخارجي مهم من أجل السلامة وحماية الركاب والمكونات الداخلية ويتم ذلك من خلال امتصاص طاقة الصدمات، بالإضافة إلى ان الهيكل يدعم وزنها، ويحسين الأداء عبر توفير الصلابة الديناميكية لتعزيز التحكم والثبات، إلى جانب حماية من العوامل الجوية وإعطاء السيارة مظهر جمالي.

خطوات بسيطة للحفاظ علي الهيكل الخارجي للسيارة

وللحفاظ على هيكل السيارة الخارجي، يجب غسلها بانتظام بصابون مخصص، ويجب تجفيفها جيدا بقطعة قماش ناعمة، ووضع طبقات حماية مثل الشمع أو طلاء السيراميك لحماية الطلاء من الشمس والأتربة والخدوش، ويجب ركنها في الظل أو استخدام غطاء واقي، وتجنب القيادة العنيفة لحماية أسفل السيارة.

استخدم منتجات مخصصة

اغسل السيارة بصابون خاص بالسيارات ومنظفات لطيفة لتجنب إتلاف الطلاء.

اغسل في مكان به ظل

تجنب غسل السيارة تحت أشعة الشمس المباشرة لمنع جفاف الصابون بسرعة على السطح.

التجفيف

جفف السيارة فورا بقطعة قماش من الألياف الدقيقة لتجنب بقع الماء.

وضع طبقة من الشمع

يوفر طبقة حماية مؤقتة ضد الأضرار الخارجية ويحافظ على اللمعان.

استخدام طلاء السيراميك

يوفر حماية أقوى وأطول ضد الأشعة فوق البنفسجية والخدوش، ويضيف لمعان عميق.

مواد مانعة للتسرب

استخدم مواد مانعة للتسرب لأنها توفر طبقة حماية إضافية تدوم لفترة أطول من الشمع.

ركن السيارة

اركن سيارتك في مرآب أو ظل قدر الإمكان لحمايتها من الشمس المباشرة والحرارة الشديدة التي تسبب تشقق الطلاء.

غطاء السيارة

استخدم غطاء واقٍ إذا كان ركنها بالخارج أمر لا مفر منه ولا يوجد جراج خاص بالسيارة .

حماية أسفل السيارة

استخدم عزلًا أو مثبطات الصدأ لحماية الهيكل السفلي من الرطوبة والتآكل، خاصة إذا كنت تقود في طرق رطبة أو مليئة بالملح.

تجنب القيادة العنيفة

القيادة بسرعة عالية على طرق غير ممهدة تسبب أضرار بالهيكل السفلي .

معالجة المشاكل فورًا

استشر الفنين عند ظهور أي مشكلة لمنع تفاقمها وحلها بطريقة سريعة .