شاهد.. سيارة مرسيدس تحلق في الهواء بعد اصطدامها على الطريق برومانيا

شهدت مدينة أوراديا في رومانيا ، حادث سير مروع وغير مألوف، حيث تحولت سيارة مرسيدس-بنز إلى ما يشبه الطائرة، بعد أن فقد سائقها السيطرة عليها بسرعة عالية.

وقد نجت السيارة بأعجوبة، بعد أن حلقت فوق مركبتين متوقفتين واصطدمت بعمود بالقرب من محطة وقود، في مشهد وثقته كاميرات المراقبة وأثار ذهول العالم.

الإغماء المفاجئ وتفاصيل الحادث المروع

أكدت السلطات المحلية أن سائق السيارة، وهو رجل يبلغ من العمر 49 عامًا (تشير تقارير أخرى إلى 55 عامًا)، تعرض لنوبة صحية مفاجئة، وبشكل أكثر تحديدًا، نوبة سكري حادة أدت إلى فقدانه الوعي خلف عجلة القيادة.

وبسبب فقدان السيطرة، اندفعت السيارة بسرعة مفرطة نحو دوار مروري (Roundabout)، واصطدمت بحافة الرصيف العشبي، مما أدى إلى انطلاقها في الهواء والتحليق فوق مركبتين كانتا متوقفتين.

كادت السيارة أن تصطدم بحافلة وبعمود كاميرا قبل أن ترتطم بالأرض وتصطدم بعنف بعمود معدني بجوار محطة وقود، لكنها لم تصطدم بمضخات الوقود.

نجاة بأعجوبة وإصابات متوسطة

هرعت فرق الإنقاذ والطوارئ إلى موقع الحادث، وتمكنت من إخراج السائق من حطام السيارة المتضررة بشدة.

ورغم المشهد المروع للحادث، نجا السائق بإصابات تراوحت بين طفيفة ومتوسطة، حيث أفادت التقارير أنه أصيب بكسور وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ويعتقد أن انتشار الوسائد الهوائية (Airbags) فور الاصطدام الأولي بالرصيف ساعد بشكل كبير في حماية السائق من إصابات تهدد حياته.

في خطوة أثارت الدهشة، قررت الشرطة الرومانية تغريم السائق مبلغًا يعادل 365 دولارًا أمريكيًا (أو 1600 ليو روماني) بعد مراجعة تفاصيل الحادث.

كما يواجه السائق قرارًا محتملاً بتعليق رخصة قيادته لمدة 90 يومًا.

ويعكس هذا الإجراء القانوني في رومانيا مبدأ المسئولية عن الحادث، حتى لو كان السبب هو ظرف صحي مفاجئ، طالما أن السائق يعتبر مسئولاً عن التحكم في المركبة وتحديد قدرته على القيادة بأمان.