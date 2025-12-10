أمطار غزيرة ومتفاوتة الشدة.. حالة الطقس اليوم الأربعاء 10-12-2025

رصد برنامج صباح البلد حالة الطقس اليوم، حيث حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار حالة الاضطرابات الجوية وعدم الاستقرار على مختلف مدن ومحافظات الجمهورية، وذلك نتيجة امتداد المنخفض الجوي الممطر القادم من غرب البحر المتوسط، والذي يواصل تأثيره على السواحل الشمالية ويمتد ليشمل العديد من المناطق الداخلية.

سقوط أمطار غزيرة ومتفاوتة الشدة

وأوضحت الهيئة في تقريرها استمرار تدفّق السحب المنخفضة والمتوسطة المصحوبة بسقوط أمطار غزيرة ومتفاوتة الشدة على كلٍّ من: مرسى مطروح، الإسكندرية، كفر الشيخ، شمال البحيرة، على أن تمتد الأمطار مع تقدم ساعات النهار إلى دمياط، بورسعيد، الدقهلية، الشرقية، الغربية، المنوفية، القليوبية، السويس، الإسماعيلية، القاهرة، الجيزة، الفيوم، بني سويف، بنسب متفاوتة حسب الطبيعة الجغرافية لكل منطقة.

كما أشارت الأرصاد إلى استمرار فرص تشكّل السيول على مناطق من وسط وجنوب سيناء ومنطقة خليج العقبة، في ظل تواصل الأمطار الغزيرة لليوم الرابع على التوالي.