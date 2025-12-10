قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الشباب يتصدرون المشهد الانتخابي بمدرسة محمود كريم بالجيزة.. شاهد
4 ملايين سائح.. ارتفاع عدد زوار المتاحف والمواقع الأثرية من خارج مصر
بنداري: لن نسمح لأي شخص بالتأثير على إرادة الناخبين في اختيار ممثليهم بالبرلمان
وزير الخارجية: مصر تتطلع لقيادة عالمية في تخزين وتوريد الحبوب
البورصة تبدأ تداولات اليوم بصعود جماعي للمؤشرات
الوطنية للانتخابات: لن نسمح بأي تجاوزات خلال إعادة التصويت بالدوائر الملغاة
رسميًا.. سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك
بث مباشر.. مؤتمر صحفي للوطنية للإنتخابات لمتابعة التصويت فى الدوائر الـ30 الملغاة
اليونسكو يدرج ”الكشري المصري” ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية تسوية بين عددٍ من الجهات الحكومية لتسهيل الإجراءات الاستثمارية
حسام عبدالمجيد يعلن مفاجأة بشأن رحيله عن الزمالك.. هل ينتقل إلى الأهلي؟
أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء 10-12-2025
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
توك شو

ناقد: ما حدث للمنتخب بكأس العرب أداء كارثي لا يليق بتاريخ الكرة المصرية

منار عبد العظيم

أكد الناقد الرياضي إسلام فؤاد، أن ما حدث في المباراة الأخيرة للمنتخب الوطني، في البطولة العربية يمثل فضيحة كروية كاملة الأركان، موضحًا أن الأداء كان كارثيًا ولا يرتقي لتاريخ الكرة المصرية ومكانتها.

الهزيمة نتيجة تراكمات داخل المنظومة

وقال فؤاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب والإعلامية عبيدة أمير في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الهزيمة بثلاثية نظيفة ليست مجرد إخفاق عابر، بل هي حصيلة تراكمات ممتدة داخل منظومة كرة القدم المصرية.

مسؤولية مشتركة... واتجاه خطير

وأضاف أن المسؤولية مشتركة بين اتحاد الكرة ورابطة الأندية والجهاز الفني، مشيرًا إلى أن جميع المنتخبات في مختلف المراحل العمرية خرجت من الأدوار الأولى دون تحقيق أي إنجاز، وهو ما يعكس اتجاهًا خطيرًا تسير فيه الكرة المصرية.

غياب الروح واشتباكات غير مقبولة

وأوضح فؤاد أن اللاعبين ظهروا بلا روح ولا إحساس بالمسؤولية تجاه قميص المنتخب، مؤكدًا أن ما شهدته المباراة من اشتباكات بين اللاعبين والجماهير أمر غير مقبول على الإطلاق، خاصة وأن الجماهير هي صاحبة الحق الأول والممول الحقيقي لكرة القدم ويجب احترامها مهما كانت النتائج.

سلوك غير معتاد عالميًا

واختتم بالإشارة إلى أن أحد أفراد الجهاز الفني ظهر محللًا في إحدى القنوات القطرية بعد مباراة الخسارة، معتبرًا ذلك أمرًا غير معتاد عالميًا، ويؤكد غياب الانضباط داخل المنظومة الكروية.

الناقد الرياضي إسلام فؤاد المنتخب الوطني البطولة العربية تاريخ الكرة المصرية

بدأت غرفة العمليات المركزية بحزب الشعب الجمهوري، برئاسة اللواء محمد صلاح أبوهميلة الأمين العام للحزب ورئيس هيئته البرلمانية بمجلس النواب، صباح اليوم،

الأمين العام للشعب الجمهوري يتابع سير العملية الانتخابية بالدوائر الملغاة

مع انطلاق التصويت بالدوائر.. 100 ألف جنيه غرامة عقوبة خرق الصمت الانتخابي

غرفة عمليات حزب الجبهة

بـ30 دائرة انتخابية.. الغرفة المركزية لـ"الجبهة الوطنية" ترصد لحظة بلحظة جولة الإعادة

تحول الروتين اليومي إلى طاقة إيجابية.. خطة الـ21 يوما لتغيير حياة المرأة العاملة

أخطر 5 أخطاء صحية ترتكبها النساء بعد سن الأربعين دون قصد

وزير الدفاع يلتقي مقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

ماذا يفعل الضغط النفسي بجسم المرأة؟.. العلم يكشف تأثيرات لم نكن نعرفها

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

وزير الدفاع يلتقي مقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

