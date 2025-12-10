ناقد: ما حدث للمنتخب بكأس العرب أداء كارثي لا يليق بتاريخ الكرة المصرية

أكد الناقد الرياضي إسلام فؤاد، أن ما حدث في المباراة الأخيرة للمنتخب الوطني، في البطولة العربية يمثل فضيحة كروية كاملة الأركان، موضحًا أن الأداء كان كارثيًا ولا يرتقي لتاريخ الكرة المصرية ومكانتها.

الهزيمة نتيجة تراكمات داخل المنظومة

وقال فؤاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب والإعلامية عبيدة أمير في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الهزيمة بثلاثية نظيفة ليست مجرد إخفاق عابر، بل هي حصيلة تراكمات ممتدة داخل منظومة كرة القدم المصرية.

مسؤولية مشتركة... واتجاه خطير

وأضاف أن المسؤولية مشتركة بين اتحاد الكرة ورابطة الأندية والجهاز الفني، مشيرًا إلى أن جميع المنتخبات في مختلف المراحل العمرية خرجت من الأدوار الأولى دون تحقيق أي إنجاز، وهو ما يعكس اتجاهًا خطيرًا تسير فيه الكرة المصرية.

غياب الروح واشتباكات غير مقبولة

وأوضح فؤاد أن اللاعبين ظهروا بلا روح ولا إحساس بالمسؤولية تجاه قميص المنتخب، مؤكدًا أن ما شهدته المباراة من اشتباكات بين اللاعبين والجماهير أمر غير مقبول على الإطلاق، خاصة وأن الجماهير هي صاحبة الحق الأول والممول الحقيقي لكرة القدم ويجب احترامها مهما كانت النتائج.

سلوك غير معتاد عالميًا

واختتم بالإشارة إلى أن أحد أفراد الجهاز الفني ظهر محللًا في إحدى القنوات القطرية بعد مباراة الخسارة، معتبرًا ذلك أمرًا غير معتاد عالميًا، ويؤكد غياب الانضباط داخل المنظومة الكروية.