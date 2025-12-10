قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

حازم إمام: حسام حسن كان يجب أن يقود منتخب مصر في البطولة العربية

حازم امام
حازم امام
منار نور

قال حازم إمام، نجم منتخب مصر السابق، إن حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، كان من المفترض أن يقود الفراعنة في البطولة العربية. 

وأوضح إمام، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون سبورتس»، أن حسام حسن يتخوّف من المشاركة في البطولة خشية التعرض للخسارة، نظرًا لأن ثقافة الكرة المصرية تقوم على إقالة المدرب فور أي إخفاق، وهو ما وصفه بأنه «آفة الكرة في مصر».


وأضاف: «هناك 32 مدربًا يتجهون للمشاركة في كأس أمم إفريقيا، لكن حسام حسن هو الوحيد الذي يشعر بالقلق من إمكانية رحيله، وهذا أمر غير منطقي. من الصعب أن يعمل أي مدرب وهو خائف من الإقالة».


وأكد حازم إمام ضرورة توفير الدعم المستمر للمدير الفني حتى في حال الخسارة، مشيرًا إلى أنه لا يمكن تكوين منتخب قوي خلال فترة قصيرة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

حازم امام منتخب مصر حسام حسن حلمي طولان

