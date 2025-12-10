اختيار خاطئ وتخاذل واضح.. إعلامي يفضح أسباب إخفاق منتخب مصر في كأس العرب|فيديو

انتقد الإعلامي محمد طارق أضا، الأداء المُخيب لمنتخب مصر في بطولة كأس العرب، مؤكدًا أن "النجاح له ألف أب، أما الفشل فالجميع يتبرأ منه".

وأشار “أضا”، عبر برنامج "الماتش" على قناة صدى البلد، إلى أن المنتخب لم يحقق أي انتصار في البطولة، وهو ما يتحمل مسؤوليته المدرب واللاعبون والرابطة والإعلاميون واتحاد الكرة دون استثناء.

وقال “أضا” إن تصريحات المدير الفني حلمي طولان بعد الخسارة ووصفه للمنتخب بأنه "يتيم" غير مقبولة، مضيفًا: "مصر مش منتخب يتيم.. في حاجة اسمها غرف مغلقة، روح اشتكي لوزير الرياضة، مش في تصريحات إعلامية أو مؤتمرات صحفية"، مؤكدًا أن التعامل الاحترافي يتطلب محاسبة داخلية لا مشاهد استعراضية أمام الجمهور.

وأضاف “أضا” أن الاختيار كان خاطئًا منذ اليوم الأول، وأن توقف الدوريات لم يكن مبررًا لتخاذل الأداء، موضحًا أن الدوري الجزائري لم يتوقف ورغم ذلك نجح منتخب الجزائر في الوصول إلى ربع النهائي. وتابع: "حرام دم المصريين يتحرق.. الشارع محبط وحزين، والناس عندها حق".

واختتم “أضا” حديثه بالتأكيد على أن الكرة المصرية تعاني غياب التخطيط وغياب الوجوه الجديدة القادرة على قيادة المنظومة، قائلاً: "للأسف مبقاش عندنا كورة.. بقينا فالحين في الكلام في الاستوديوهات. نفس الوجوه تتكرر ومفيش أي رؤية أو خطة للتطوير".

