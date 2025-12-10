قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اختيار خاطئ وتخاذل واضح.. إعلامي يفضح أسباب إخفاق منتخب مصر في كأس العرب|فيديو
بطولة كبرى وهزيمة قاسية.. ماذا قال شريف عامر عن أداء المنتخب الثاني أمام الأردن
10 سنوات من العطاء .. «سون» يُودّع جماهير توتنهام بعد رحيله للدوري الأمريكي
6 ساعات من الجحيم.. 7 طائرات أوكرانية تخترق أجواء موسكو قبل إسقاطها
الإعلان الرسمي قريبًا.. أشرف صبحي يُطمئن جماهير الزمالك: أزمة الأرض على وشك الحل
رغم الأزمات مع محمد صلاح.. جماهير ليفربول تدعّم «سلوت» بعد الفوز على إنتر ميلان
أزمة نفقة وتجميد حسابات.. القصة الكاملة وراء حقيقة الحجز على أموال حسن شاكوش |فيديوجراف
طقس الأربعاء .. الأرصاد تحذّر من أمطار غزيرة ورعدية على هذه المناطق
مصر تعود بقوة لغرب إفريقيا .. مركز طبي مصري يُصبح علامة فارقة في جامبيا | تفاصيل
شبح الإقالة.. «أبومسلم»: حسام حسن تجنّب كأس العرب خوفًا من الإخفاق والضغوط
«لجأنا إليك ولم تفعل شيئًا».. حلمي طولان يُثير الجدل بعد خروج مصر من كأس العرب
اختيار خاطئ وتخاذل واضح.. إعلامي يفضح أسباب إخفاق منتخب مصر في كأس العرب|فيديو

انتقد الإعلامي محمد طارق أضا، الأداء المُخيب لمنتخب مصر في بطولة كأس العرب، مؤكدًا أن "النجاح له ألف أب، أما الفشل فالجميع يتبرأ منه".

وأشار “أضا”، عبر برنامج "الماتش" على قناة صدى البلد، إلى أن المنتخب لم يحقق أي انتصار في البطولة، وهو ما يتحمل مسؤوليته المدرب واللاعبون والرابطة والإعلاميون واتحاد الكرة دون استثناء.

وقال “أضا” إن تصريحات المدير الفني حلمي طولان بعد الخسارة ووصفه للمنتخب بأنه "يتيم" غير مقبولة، مضيفًا: "مصر مش منتخب يتيم.. في حاجة اسمها غرف مغلقة، روح اشتكي لوزير الرياضة، مش في تصريحات إعلامية أو مؤتمرات صحفية"، مؤكدًا أن التعامل الاحترافي يتطلب محاسبة داخلية لا مشاهد استعراضية أمام الجمهور.

وأضاف “أضا” أن الاختيار كان خاطئًا منذ اليوم الأول، وأن توقف الدوريات لم يكن مبررًا لتخاذل الأداء، موضحًا أن الدوري الجزائري لم يتوقف ورغم ذلك نجح منتخب الجزائر في الوصول إلى ربع النهائي. وتابع: "حرام دم المصريين يتحرق.. الشارع محبط وحزين، والناس عندها حق".

واختتم “أضا” حديثه بالتأكيد على أن الكرة المصرية تعاني غياب التخطيط وغياب الوجوه الجديدة القادرة على قيادة المنظومة، قائلاً: "للأسف مبقاش عندنا كورة.. بقينا فالحين في الكلام في الاستوديوهات. نفس الوجوه تتكرر ومفيش أي رؤية أو خطة للتطوير".
 

