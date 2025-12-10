«التمسماني»: محمد صلاح أصبح «كبش فداء» لإخفاقات «سلوت» في ليفربول

قال يوسف التمسماني، الصحفي الرياضي من برشلونة، إن محمد صلاح أصبح كبش فداء لإخفاقات المدير الفني يورغن أرني سلوت في ليفربول، مؤكدًا أن المشكلة الحقيقية تكمن في منظومة الفريق الهجومية وليس اللاعب نفسه.

محمد صلاح يقدّم مستويات جيدة رغم النتائج

وأضاف التمسماني، خلال مداخلة في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON: "صلاح لا يزال يقدم أداءً جيدًا، وعدم تسجيل الأهداف في بعض المباريات أمر طبيعي لأي لاعب، السبب الحقيقي يعود إلى تمريرات الفريق وتحركات اللاعبين والمدافعين التي تؤثر على فرصه التهديفية".

تصرفات المدرب تكشف ضعف القيادة

وأشار التمسماني إلى أن تصرفات أرني سلوت تجاه صلاح تكشف ضعف شخصيته وخبثه، حيث يسعى لإلقاء المسؤولية على اللاعب بدلًا من مواجهة إخفاقات الفريق، خاصة بعد الخسارة الأخيرة أمام إنتر ميلان.

التركيز على تطوير المنظومة وليس تحميل صلاح المسؤولية

وأكد التمسماني أن محمد صلاح لا يزال النجم الأول للفريق، وأن النقد الموجه له غير عادل، مؤكدًا على ضرورة تركيز الجهود على تطوير منظومة اللعب بالكامل بدلًا من تحميله مسؤولية النتائج السلبية.