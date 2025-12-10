قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حسام البدري: الأهلي لم يتفاوض معي.. وزيزو قدّم نفسه جيدًا.. وهذا سر تفوقي في ليبيا|فيديو
الكرة المصرية في خطر .. أيمن عبدالعزيز يُحذّر من استمرار الأخطاء الإدارية والفنية
أحرجت إدارة ليفربول .. زينة تدعّم محمد صلاح بعد أزمته: «بنحبك يا ملك مصر»
«أبومسلم»: اختيارات المنتخب بكأس العرب بـ «الواسطة».. ولا يوجد تخطيط للكرة المصرية
دموع على فقدان الأم .. إلهام شاهين تؤدي عُمرة لوالدتها الراحلة وتوجّه رسالة مؤثرة
يُعزّز المناعة ويُحارب البرد والإنفلونزا يوميًا.. تعرّف على فوائد الزنجبيل في الشتاء
«التمسماني»: محمد صلاح أصبح «كبش فداء» لإخفاقات «سلوت» في ليفربول
اﻟﻤﺸﺎﺋﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻈﻠﻢ .. الأشياء المُعينة على صلاة الفجر بالمسجد
طلعات جوية وتوتر في «الكاريبي».. مقاتلات أمريكية تحلق فوق خليج فنزويلا
سيول ورياح مُثيرة للأتربة .. الأرصاد السعودية تُحذّر المواطنين من طقس اليوم الأربعاء
أزمة في مدينة فاس المغربية بعد انهيار منزلين .. وأنباء عن ضحايا ومصابين | شاهد
توك شو

«التمسماني»: محمد صلاح أصبح «كبش فداء» لإخفاقات «سلوت» في ليفربول

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

قال يوسف التمسماني، الصحفي الرياضي من برشلونة، إن محمد صلاح أصبح كبش فداء لإخفاقات المدير الفني يورغن أرني سلوت في ليفربول، مؤكدًا أن المشكلة الحقيقية تكمن في منظومة الفريق الهجومية وليس اللاعب نفسه.

محمد صلاح يقدّم مستويات جيدة رغم النتائج

وأضاف التمسماني، خلال مداخلة في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON: "صلاح لا يزال يقدم أداءً جيدًا، وعدم تسجيل الأهداف في بعض المباريات أمر طبيعي لأي لاعب، السبب الحقيقي يعود إلى تمريرات الفريق وتحركات اللاعبين والمدافعين التي تؤثر على فرصه التهديفية".

تصرفات المدرب تكشف ضعف القيادة

وأشار التمسماني إلى أن تصرفات أرني سلوت تجاه صلاح تكشف ضعف شخصيته وخبثه، حيث يسعى لإلقاء المسؤولية على اللاعب بدلًا من مواجهة إخفاقات الفريق، خاصة بعد الخسارة الأخيرة أمام إنتر ميلان.

التركيز على تطوير المنظومة وليس تحميل صلاح المسؤولية

وأكد التمسماني أن محمد صلاح لا يزال النجم الأول للفريق، وأن النقد الموجه له غير عادل، مؤكدًا على ضرورة تركيز الجهود على تطوير منظومة اللعب بالكامل بدلًا من تحميله مسؤولية النتائج السلبية.

