إحالة أوراق المتهم بالاعتداء على أطفال مدرسة الإسكندرية إلى المفتي

قررت محكمة جنايات الإسكندرية اليوم الثلاثاء، إحالة أوراق المتهم بالاعتداء على طلاب مدرسة دولية بمحافظة الإسكندرية، إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

وقرر المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، إحالة العامل المتهم بالتعدي على خمسة أطفال من تلاميذ مرحلة رياض الأطفال بالمدرسة الدولية الشهيرة، إلى محكمة جنايات الإسكندرية، وذلك لمحاكمته بتهمتي الخطــف وهتك العرض.

وتضمن قرار الإحالة اتهـــام العامل،بخطـف المجني عليهم وعددهم خمسة أطفال، عن طريق التحـايل، وارتكاب جريمة هتك العرض داخل إحدى الغرف الملحقة بحديقة المدرسة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم، مستغلاً عمله داخل المدرسة، تمكن خلال عام 2025 من استدراج خمسة أطفال، ثلاث فتيات وولدين، إلى غرفة جانبية وهي ملحقة بفناء المدرسة، في منطقة بعيدة عن كاميرات المراقبة وأعين المشرفين.

وبحسب ما ورد في أمر الإحالة، كان المتهم يستغل براءة الأطفال وحداثة سنهم، موهمًا إياهم باللهو واللعب، ليتمكن من إبعادهم عن المشرفين وأعين الكاميرات.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم عدة اتهامات خطيرة، من بينها خطف الأطفال بالتحايل وإبعادهم عن المشرفين، وهتك العرض بالقوة.

وبناءً عليه تقرر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بالإسكندرية لتبدأ أولى جلسات المحاكمة امس الاثنين، ويصدر قرار الاحالة الآن.