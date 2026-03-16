محمد رجب لصدى البلد: انتقادات مسلسل قطر صغنطوط غير مبررة.. فيديو

علق الفنان محمد رجب لأول مرة على الانتقادات التي طالت مسلسله الجديد «قطر صغنطوط»، وذلك خلال لقاء خاص مع موقع صدى البلد، مؤكدًا أن ما أنه لا يفهم معني كلمة حملة ممنهجة .



و أوضح محمد رجب إن الانتقادات الموجهة للمسلسل غير مبررة، موضحًا: «أنا مش بفهم يعني إيه كلمة حملة، لكن اللي شايفه إن في ناس مش نقاد أساسًا وعايزين ريتش وأرباح من الصفحات».



وأضاف أن النقد الحقيقي يجب أن يأتي من نقاد كبار وبشكل بنّاء يفيد الفنان ، مشيرًا إلى أن الهدف من النقد الفني هو تطوير الفنان وليس الهجوم من أجل تحقيق المشاهدات.



مسلسل «قطر صغنطوط» بطولة محمد رجب، ومن إنتاج ممدوح شاهين، وتأليف محمد سمير مبروك، وإخراج هاني حمدي.

