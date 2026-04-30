لتحسين أوضاعهم .. 6 قرارات رئاسية حاسمة بشأن العمالة غير المنتظمة

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفال عيد العمال بمقر الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث أعلن عن مجموعة من القرارات لدعم العمالة غير المنتظمة وتحسين أوضاعهم، وأستقبل عمال مصر هذه القرارات بارتياح كبير، معتبرين إياها دفعة قوية للإنتاج، وأن تكامل منظومة الحماية الاجتماعية مع تطوير الملف الوظيفي والمهني هو السبيل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة التي تنشدها الدولة.

قرارات الرئيس لدعم العمال وتحسين أوضاعهم

منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة

تأسيس منصة لتوفير فرص التشغيل

وأكد السيسي على اهتمام الدولة بحقوق العمال وتطلعاتهم، مشددًا على أهمية التدريب والتعليم المستمر وزيادة فرص العمل، مضيفًا أن العامل المصري نموذج في المهارة والإتقان.

اختتم السيسي بكلمات تعبر عن الأمل في مستقبل مشرق لمصر، مؤكدًا على ضرورة مواصلة الجهود لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار.

إشادة واسعة بقرارات الرئيس الحاسمة

أشاد عدد كبير من النواب والخبراء، بحرص الرئيس على مصالح العمال وتحسين أوضاعهم، حيث وجه الرئيس السيسى بما يلى:

أولا: صرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة، المسجلة لدى وزارة العمل، بقيمة "1500" جنيه شهريا، لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارا من مايو وحتى يوليو 2026.

ثانيا: إعفاء بعض فئات العمالة غير المنتظمة، من الرسوم المقررة، لشهادات قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة، لدمجهم فى القطاع الرسمى وشمولهم بالحماية.

ثالثا: زيادة قيمة تعويض الوفاة فى حوادث العمل، من "200" ألف جنيه إلى "300" ألف جنيه، وزيادة قيمة التعويض فى حالات العجز الكلى أو الجزئى، بمقدار نسبة العجز.

رابعا: إطلاق منصة سوق العمل، لزيادة معدلات التشغيل داخليا وخارجيا، وتوفير فرص لتنمية مهارات الشباب، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.

خامسا: تشكيل لجنة دائمة من وزارات العمل والصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، لتلبية احتياجات سوق العمل.

سادسا: تشكيل لجنة دائمة من وزارات العمل والتربية والتعليم والتعليم الفنى، والتعليم العالى والبحث العلمى، لضمان توافق مخرجات التعليم والتدريب مع متطلبات سوق العمل..وقال الرئيس فى هذا الإطار:" أرجو أن يتم موافاتى بتقارير دورية عن بنتائج أعمال اللجنتين اللتين اشرت اليهما في البندين خامساً وسادساً".

اتحاد العمال: قرارات الرئيس مظلة حماية للفئات الأكثر احتياجا

أشاد عيد مرسال، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بحزمة القرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال احتفالية عيد العمال، مؤكدا أنها تعكس إدراكا عميقا من القيادة السياسية للتحديات الراهنة وحرصا على توفير حياة كريمة لكافة فئات الشغيلة المصرية.

وأكد مرسال، أن إقرار منحة استثنائية بقيمة 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة المسجلة، لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من شهر مايو 2026، يمثل "حزمة أمان" عاجلة تدعم القوة الشرائية لهذه الفئة وتؤكد أن الدولة تقف ظهيرا قويا لعمالها في مواجهة المتغيرات الاقتصادية.

كما ثمن الأمين العام لاتحاد العمال الرؤية الاستراتيجية التي تضمنتها القرارات بخصوص تشكيل لجان وزارية تضم وزراء العمل والتربية والتعليم والتعليم الفني والوزارات المعنية، مشيرا إلى أن هذا التوجه سيساهم في سد الفجوة بين منظومة التعليم واحتياجات سوق العمل الفعلية، وأوضح أن دراسة سوق العمل الداخلي والخارجي بشكل مؤسسي وتقديم تقارير دورية عنها، سيضع مصر على الطريق الصحيح لتنفيذ استراتيجية وطنية شاملة للتشغيل.