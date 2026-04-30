بعد انتهاء التعاملات.. سعر العملات العربية في البنوك مساء اليوم.. اعرف سعر الريال والدينار الكويتي وصل كام
مسئول أمريكي: الاقتصاد الإيراني على وشك الانهيار.. ونأمل في إعادة فتح مضيق هرمز قريبا
لحظة انهيار حمدي الميرغني بعزاء والده في السويس
مصطفى بكري يشن هجوما حادا على داليا زيادة ويتهمها بالخيانة والتطاول على الدولة
الطقس غدا .. برد بالليل وحرارة بالنهار
جحود مؤلم .. القصة الكاملة لـ مٌسن الفيوم عم طارق زيدان بعد وفاته اليوم
وزير الدفاغ الأمريكي : لا نحتاج إلى موافقة الكونجرس على صلاحيات الحرب ضد إيران
اعرف هتقبض كام .. موعد صرف معاشات مايو 2026 بعد قرار التأمينات الجديد
تعديلات جديدة على قوانين كأس العالم 2026.. ماذا ينتظر منتخب مصر؟
تركي آل الشيخ يكشف كواليس الأمير .. انطلاق التصوير بمشاركة أحمد عز وفريق عالمي
اتحاد الكرة : لا صحة لمخاطبة الفيفا بشأن إلغاء الهبوط .. والخطاب المتداول غير صحيح
سمير فرج: قوة الجيش المصري تثير قلق إسرائيل.. والسلام لا يُحمى إلا بقدرة عسكرية رادعة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خدمات

لتحسين أوضاعهم .. 6 قرارات رئاسية حاسمة بشأن العمالة غير المنتظمة

الرئيس عبد الفتاح السيسي
خالد يوسف

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفال عيد العمال بمقر الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث أعلن عن مجموعة من القرارات لدعم العمالة غير المنتظمة وتحسين أوضاعهم، وأستقبل عمال مصر هذه القرارات بارتياح كبير، معتبرين إياها دفعة قوية للإنتاج، وأن تكامل منظومة الحماية الاجتماعية مع تطوير الملف الوظيفي والمهني هو السبيل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة التي تنشدها الدولة.

قرارات الرئيس لدعم العمال وتحسين أوضاعهم

منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة 

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة المسجلة لدى وزارة العمل بقيمة 1500 جنيه شهريًا، لمدة ثلاثة أشهر من مايو حتى يوليو 2026.

كما تم إعفاء بعض فئات هذه العمالة من الرسوم المقررة لشهادات قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة.

كما قرر الرئيس زيادة تعويض الوفاة في حوادث العمل من 200 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه، وزيادة التعويضات في حالات العجز الكلي أو الجزئي حسب نسبة العجز.

تأسيس منصة لتوفير فرص التشغيل

قرر الرئيس السيسي، تأسيس منصة سوق العمل لزيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص تنمية مهارات الشباب بما يتوافق مع احتياجات السوق، كما تم تشكيل لجنتين دائمتين من وزارات العمل والصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية لضمان تلبية احتياجات سوق العمل.

وأكد السيسي على اهتمام الدولة بحقوق العمال وتطلعاتهم، مشددًا على أهمية التدريب والتعليم المستمر وزيادة فرص العمل، مضيفًا أن العامل المصري نموذج في المهارة والإتقان.

اختتم السيسي بكلمات تعبر عن الأمل في مستقبل مشرق لمصر، مؤكدًا على ضرورة مواصلة الجهود لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار.

إشادة واسعة بقرارات الرئيس الحاسمة 

أشاد عدد كبير من النواب والخبراء، بحرص الرئيس على مصالح العمال وتحسين أوضاعهم، حيث وجه الرئيس السيسى بما يلى:

أولا: صرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة، المسجلة لدى وزارة العمل، بقيمة "1500" جنيه شهريا، لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارا من مايو وحتى يوليو 2026.

ثانيا: إعفاء بعض فئات العمالة غير المنتظمة، من الرسوم المقررة، لشهادات قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة، لدمجهم فى القطاع الرسمى وشمولهم بالحماية.

ثالثا: زيادة قيمة تعويض الوفاة فى حوادث العمل، من "200" ألف جنيه إلى "300" ألف جنيه، وزيادة قيمة التعويض فى حالات العجز الكلى أو الجزئى، بمقدار نسبة العجز.

رابعا: إطلاق منصة سوق العمل، لزيادة معدلات التشغيل داخليا وخارجيا، وتوفير فرص لتنمية مهارات الشباب، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.

خامسا: تشكيل لجنة دائمة من وزارات العمل والصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، لتلبية احتياجات سوق العمل.

سادسا: تشكيل لجنة دائمة من وزارات العمل والتربية والتعليم والتعليم الفنى، والتعليم العالى والبحث العلمى، لضمان توافق مخرجات التعليم والتدريب مع متطلبات سوق العمل..وقال الرئيس فى هذا الإطار:" أرجو أن يتم موافاتى بتقارير دورية عن بنتائج أعمال اللجنتين اللتين اشرت اليهما في البندين خامساً وسادساً".

اتحاد العمال: قرارات الرئيس مظلة حماية للفئات الأكثر احتياجا

أشاد عيد مرسال، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بحزمة القرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال احتفالية عيد العمال، مؤكدا أنها تعكس إدراكا عميقا من القيادة السياسية للتحديات الراهنة وحرصا على توفير حياة كريمة لكافة فئات الشغيلة المصرية.

وأكد مرسال، أن إقرار منحة استثنائية بقيمة 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة المسجلة، لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من شهر مايو 2026، يمثل "حزمة أمان" عاجلة تدعم القوة الشرائية لهذه الفئة وتؤكد أن الدولة تقف ظهيرا قويا لعمالها في مواجهة المتغيرات الاقتصادية.

كما ثمن الأمين العام لاتحاد العمال الرؤية الاستراتيجية التي تضمنتها القرارات بخصوص تشكيل لجان وزارية تضم وزراء العمل والتربية والتعليم والتعليم الفني والوزارات المعنية، مشيرا إلى أن هذا التوجه سيساهم في سد الفجوة بين منظومة التعليم واحتياجات سوق العمل الفعلية، وأوضح أن دراسة سوق العمل الداخلي والخارجي بشكل مؤسسي وتقديم تقارير دورية عنها، سيضع مصر على الطريق الصحيح لتنفيذ استراتيجية وطنية شاملة للتشغيل.

منحة الرئيس السيسي

4500 جنيه لكل فرد بالبطاقة| تفاصيل منحة الرئيس السيسي الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة

سعر الذهب

700 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس

منحة عيد العمال

1500 جنيه لكل واحد .. رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2026

ارشيفية

كان عارف اللي بيحصل.. قرار بشأن مالك فيلا أكتوبر بعد الحفل الفاضح

رابط التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026.. رابط فوري

المجني عليها

أمام أولادها ووالدتها وشقيقتها.. زوج ينهي حياة زوجته في المنوفية

الطعمية

بدون ماتشرب زيت.. طريقة عمل الطعمية المقرمشة وهشة

مرتبات

قرار رسمي من «المالية» .. صرف مرتبات شهر مايو في هذا الموعد

إطلاق مسابقة مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن الكريم وتجويده في موسمها الأول تحت شعار «سفير القرآن»

شيخ الأزهر يهنئ عمال مصر بعيدهم .. ويؤكد : العمل ركيزة لنهضة وبناء الأوطان

ختام فعاليات دورة فقه الحج للأئمة والواعظات استعدادًا لموسم أداء الفريضة

دراسة تغير المفاهيم : التوقيت المناسب لممارسة الرياضة يؤثر على صحة القلب

دراسة تحذيرية للنساء: هشاشة العظام مرتبطة بجين مرض ألزهايمر

دواء واعد جديد في علاج سرطان البنكرياس.. يضاعف فرص النجاة

نصائح فعالة للولدين للتعامل مع أطفال اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

د. هشام فريد يكتب : أمريكا وإيران والأمن القومى العربي

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

المزيد