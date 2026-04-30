جرجس لاوندي: قرارات الرئيس السيسي في عيد العمال تؤسس لسوق عمل أكثر كفاءة

أكد النائب الدكتور جرجس لاوندي، عضو مجلس النواب، أن القرارات التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال تمثل خطوة مهمة لتعزيز منظومة العمل والإنتاج، وتؤكد توجه الدولة نحو الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية.

وأوضح لاوندي أن ما تضمنته القرارات من دعم مباشر للعمالة غير المنتظمة عبر صرف منحة استثنائية يعكس اهتمام الدولة بالفئات الأكثر احتياجًا، ويعزز من قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة.


وأشار النائب جرجس لاوندى إلى أن الإعفاء من رسوم شهادات المهارة وتراخيص مزاولة المهنة يسهم في دمج مزيد من العمال داخل الاقتصاد الرسمي، بما يضمن لهم مظلة حماية اجتماعية وتأمينية أكثر استقرارًا.

وأضاف عضو مجلس النواب أن رفع قيمة تعويضات حوادث العمل يمثل رسالة واضحة لالتزام الدولة بحماية حقوق العمال وتوفير بيئة عمل آمنة، تعزز من استقرارهم المهني والأسري.

كما أشاد بإطلاق منصة سوق العمل باعتبارها خطوة نوعية لتنظيم التشغيل وربط العرض بالطلب في سوق العمل، بما يساهم في تقليل الفجوة بين المهارات المتاحة واحتياجات القطاعات الإنتاجية.

وأكد لاوندي أن توجه الدولة نحو تشكيل لجان متخصصة لربط التعليم بسوق العمل يمثل مسارًا استراتيجيًا لإعداد جيل جديد من العمالة المدربة القادرة على المنافسة محليًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تدعم خطط الدولة لتحقيق التنمية الشاملة وبناء اقتصاد أكثر قوة واستدامة.

