الرئيس السيسي: عمال مصر يمثلون سواعد الأمة ودعائم نهضتها

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص الدولة على دعم عمال مصر وتقدير دورهم المحوري في تحقيق التنمية، موجهاً لهم التهنئة والشكر، ومتمنياً لهم دوام التوفيق في جهودهم.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته التي ألقاها بأحتفالية عيد العمال، إن عمال مصر يمثلون سواعد الأمة ودعائم نهضتها، مشدداً على التزام الدولة بحماية حقوقهم وتوفير بيئة عمل كريمة تليق بما يقدمونه من جهد وإخلاص.

وأضاف أن النهضة الشاملة التي تشهدها مصر حالياً، وما يتم إنجازه من مشروعات كبرى في مختلف المجالات، ما كانت لتتحقق لولا جهود العامل المصري ودوره الفاعل في مسيرة البناء والتنمية.

وأشار الرئيس إلى سعي الدولة لتوطين الصناعات الوطنية، مؤكداً أن شعار "صُنع في مصر" ليس مجرد عبارة، بل يمثل التزاماً وطنياً وهدفاً استراتيجياً يهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتحسين الموارد الاقتصادية للدولة.