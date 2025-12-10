برودة القدمين في الشتاء .. متى تكون علامة خطر؟

مع انخفاض درجات الحرارة في الشتاء، يعاني الكثيرون من برودة القدمين، وهو عرض شائع غالبًا ما ينتج عن الطقس البارد.

أسباب برودة القدمين في الشتاء

ويمكن أن تكون برودة القدمين أحيانًا مؤشرًا على مشكلات صحية تستدعي الانتباه والفحص الطبي، خاصة إذا كانت مصحوبة بأعراض إضافية، وفقا لما نشر في Healthline، ومن أبرز أسباب برودة القدمين في الشتاء:

ـ الطقس البارد الطبيعي:

يؤدي انخفاض درجات الحرارة لانقباض الأوعية الدموية في الأطراف للحفاظ على حرارة الجسم، وهو أمر طبيعي وغير مقلق.

ـ ضعف الدورة الدموية:

انخفاض تدفق الدم إلى القدمين قد يسبب برودتها بسهولة، وقد يرتبط بمشكلات مثل ارتفاع الكوليسترول أو الجلوس الطويل.

ـ قصور الغدة الدرقية (Hypothyroidism):

انخفاض نشاط الغدة يبطئ عملية الأيض، ما يؤدي لبرودة اليدين والقدمين المستمرة.

ـ الاعتلال العصبي الطرفي:

تلف الأعصاب الناتج عن السكري أو نقص الفيتامينات قد يسبب برودة أو تنميل في القدمين.

ـ الأنيميا (فقر الدم):

نقص الحديد يقلل من توصيل الأكسجين، مما يجعل الأطراف أكثر عرضة للبرودة.

ـ مرض رينود (Raynaud’s Disease):

انقباض الأوعية الدموية المفرط عند التعرض للبرد أو التوتر يؤدي لبرودة الأصابع والقدمين.

متى تكون برودة القدمين علامة على مرض خطير؟

وينصح بزيارة الطبيب فورًا إذا رافقت برودة القدمين أي من الأعراض التالية:

ـ تنميل أو وخز مستمر

ـ ألم في الساقين عند المشي

ـ تورّم أصابع القدم

ـ تغيّر لون الجلد إلى الأزرق أو الأبيض

ـ تقرحات لا تلتئم

ـ فقدان الإحساس في القدمين

وهذه الأعراض قد ترتبط بمشكلات صحية مثل أمراض الشرايين الطرفية، السكري، أو اضطرابات الغدة الدرقية.

نصائح لتدفئة القدمين في الشتاء

ـ ارتداء جوارب صوفية أو حرارية.

ـ ممارسة الرياضة لتحفيز الدورة الدموية.

ـ تجنّب الجلوس لفترات طويلة.

ـ شرب مشروبات دافئة بانتظام.

ـ تدليك القدمين لتحسين تدفق الدم.