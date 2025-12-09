الكحة المستمرة في الشتاء .. أسبابها وطرق التخلص النهائي منها

مع دخول فصل الشتاء وزيادة حالات نزلات البرد والالتهابات التنفسية، يعاني الكثيرون من الكحة المستمرة التي قد تستمر لأسابيع رغم استخدام الأدوية.

أسباب الكحة المزمنة

ويؤكد خبراء الصحة أن استمرار السعال المزمن ليس مجرد عرض مزعج، بل قد يكون مؤشرًا لمشكلة صحية تحتاج إلى تشخيص دقيق وعلاج فعال، خصوصًا إذا استمر أكثر من 3 أسابيع أو كان مصحوبًا ببلغم كثيف أو صعوبة في التنفس.

وحسب ما ذكر موقع Healthline الطبي، قد تكون أسباب الكحة المزمنة مرتبطة بـ:

ـ الحساسية الموسمية

ـ ارتجاع المريء

ـ التهابات الجهاز التنفسي

ـ التدخين المباشر أو السلبي

ـ جفاف الهواء في الشتاء

وللتخلص من الكحة المستمرة بشكل نهائي وآمن، يجب اتباع خطوات علاجية متكاملة تجمع بين العناية المنزلية، تعديل نمط الحياة، والعلاج الدوائي عند الحاجة.

طرق فعالة للتخلص من الكحة المستمرة

ـ علاج ارتجاع المريء: تجنب الأطعمة الحامضية، تقليل الكافيين، وتناول أدوية مضادات الحموضة عند الحاجة.

ـ ترطيب الهواء داخل المنزل: استخدام جهاز ترطيب أو وضع وعاء ماء قرب الدفاية يقلل جفاف الحلق الذي يزيد الكحة.

ـ شرب السوائل الدافئة: مثل الينسون، الزعتر، الزنجبيل، والنعناع لتخفيف الاحتقان وتهدئة الحلق.

ـ العسل قبل النوم: ملعقة صغيرة من العسل تقلل نوبات الكحة الليلية.

ـ تجنب التدخين: سواء التدخين المباشر أو السلبي، لأنه أحد أهم محفزات السعال المزمن.

ـ استخدام بخار الماء: استنشاق البخار الساخن يساعد على تفكيك البلغم وتهدئة الشعب الهوائية.

ـ الابتعاد عن العطور والمنظفات القوية: لأنها قد تزيد من تهيج الجهاز التنفسي.