انتفاخات وغازات لا تتجاهلها .. أسباب خطيرة وراء حدوثها

تُعد الانتفاخات والغازات من المشكلات الشائعة لدى كثير من الأشخاص، وغالبًا ما ترتبط بتناول أطعمة معينة أو عادات غذائية خاطئة.

أسباب خطيرة وراء الانتفاخات والغازات

وحذّر خبراء الصحة من أن استمرار الغازات والإنتفاخات أو تكرارها غير الطبيعي قد يكون مؤشرًا على أسباب صحية خطيرة تحتاج إلى الانتباه والتشخيص المبكر.

وفي السطور التالية نستعرض أبرز أسباب حدوث الانتفاخات والغازات بإسامرار، وفقا للما نشر في موقع موقع Medical News Today، وتشمل ما يلي :

ـ متلازمة القولون العصبي (IBS):

وقد يكون الانتفاخ المستمر أحد أهم علامات القولون العصبي، والذي يتسبب في اضطرابات واضحة بحركة الأمعاء، ما يؤدي لغازات زائدة وشعور دائم بعدم الارتياح.

ـ حساسية اللاكتوز:

وعدم قدرة الجسم على هضم اللاكتوز يؤدي إلى تراكم الغازات داخل الأمعاء، وهو ما يظهر في صورة انتفاخ سريع بعد تناول الحليب ومشتقاته.

ـ فرط نمو البكتيريا في الأمعاء الدقيقة (SIBO):

ويؤدي زيادة البكتيريا في الأمعاء الدقيقة لانتفاخات مزمنة بسبب تخمر الطعام، مع أعراض إضافية مثل ألم البطن وعدم انتظام الهضم.

ـ عدم تحمل الجلوتين أو الإصابة بمرض السيلياك:

وتناول الجلوتين لدى المصابين بحساسية أو مرض السيلياك يسبب التهابًا داخل الأمعاء، ينتج عنه غازات مستمرة وانتفاخ واضح.

ـ ضعف إنزيمات البنكرياس:

حذّر خبراء التغذية من أن قصور البنكرياس يؤدي لفشل هضم الطعام بشكل كافٍ، مما يسبب تخمره داخل الجهاز الهضمي وظهور غازات مزعجة.

ـ انسداد جزئي في الأمعاء:

وقد يكون الانتفاخ المصحوب بألم قوي أو قلة حركة الأمعاء علامة على انسداد، وهي حالة طارئة تستدعي تدخلًا طبيًا.

ـ الالتهابات والعدوى الهضمية:

وجود التهاب بالمعدة أو الأمعاء، سواء بكتيري أو فيروسي، يؤدي لزيادة إنتاج الغازات وظهور انتفاخات مصحوبة أحيانًا بإسهال أو غثيان.

ـ آثار جانبية لبعض الأدوية:

وهناك بعض العلاجات مثل المضادات الحيوية قد تغيّر توازن بكتيريا الأمعاء النافعة، مما يؤدي لغازات ملحوظة.