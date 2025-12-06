قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دبلوماسي: روسيا تلعب دورًا مهمًا في تشكيل موقف موسكو تجاه القضايا الدولية
تحطم 3 سيارات في حادث سقوط شجرة ضخمة بالمعادي
حملت سفاحا.. القبض على المتهم بالتعدي على شقيقته في المرج
اجازة نصف العام |التعليم: مدتها شهر لأولى و2 ابتدائي وأسبوعين لباقي الصفوف
وزير السياحة: عدد السائحين الأمريكان ارتفع بنسبة 20% خلال العام الجاري
روسيا تتعامل بحذر مع المقترح الأمريكي وتستخدم التصعيد لإعادة رسم قواعد التفاوض
الجزائر تقسو على البحرين بخماسية في كأس العرب
كأس العرب 2025.. شاهد مباراة مصر والإمارات مجانا على هذه القنوات
تفاصيل المشدد 7 سنوات لعاطل بتهمة تزوير محررات رسمية
مفاجأة بشأن عضوية كابتن تامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق.. تفاصيل
فريق الأهلي للسيدات يفوز على الزمالك بخمسة أهداف في الدوري
تقارير إعلامية: الأمم المتحدة تطالب بضمان وصول آمن للمساعدات بالسودان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

فوائد مذهلة لشرب الكركديه للرجال.. أسرار صحية غير متوقعة

فوائد شرب الكركديه للرجال
فوائد شرب الكركديه للرجال
آية التيجي

يتمتع مشروب الكركديه بشعبية واسعة حول العالم، لكن أن بعض الدراسات سلطت الضوء على فوائده الصحية للرجال بشكل خاص.

فوائد شرب الكركديه للرجال

ويعمل الكركدية على خفض ضغط الدم ودعم صحة القلب وتعزيز الطاقة. ويحتوي الكركديه على مركبات طبيعية قوية تجعله من المشروبات المفيدة لصحة الرجل على المدى الطويل.

وكشف موقع Verywell Health عن أبرز فوائد شرب الكركديه للرجال، ومن أبرزها ما يلي :

ـ خفض ضغط الدم المرتفع:
ويساعد الكركديه بشكل فعّال في خفض ضغط الدم الانبساطي والانقباضي بفضل احتوائه على مركبات “الأنثوسيانين”.

فوائد شرب الكركديه للرجال

ـ تعزيز صحة القلب:
ويساهم شاي الكركديه في تقليل مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية، مما يحسن صحة القلب والدورة الدموية لدى الرجال.

ـ المساعدة في تحسين الهرمونات الذكورية:
وبفضل مضادات الأكسدة الموجودة في الكركديه يمكنها أن تدعم التوازن الهرموني، مما يساعد في الحفاظ على مستويات هرمون التستوستيرون.

فوائد شرب الكركديه للرجال

ـ دعم صحة البروستاتا:
ويتمتع الكركديه بخصائص مضادة للالتهابات قد تساعد في تقليل التهابات المسالك البولية ودعم صحة البروستاتا.

ـ المساعدة في فقدان الوزن:
ويقلل الكركديه من امتصاص الدهون والنشويات، مما يساهم في إنقاص الوزن لدى الرجال خاصة عند تناوله بانتظام.

فوائد شرب الكركديه للرجال

ـ تحسين الأداء البدني وزيادة الطاقة:
ويساعد شاي الكركديه في تقليل الإجهاد التأكسدي وبالتالي زيادة مستويات الطاقة وتحسين الأداء الرياضي.

ـ حماية الكبد:
ويلعب مستخلص الكركديه دورًا مهمًا في حماية خلايا الكبد من الالتهاب والتلف.

فوائد الكركديه الكركديه للرجال مشروبات صحية خفض ضغط الدم صحة القلب التستوستيرون البروستاتا فقدان الوزن صحة الكبد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس في مصر

شرم الشيخ ودهب .. أمطار رعدية وسيول تضرب محافظات سيناء | حالة الطقس

شهادة ميلاد

بدء من اليوم.. إلغاء شهادة مخالفات المرور الورقية واعتماد الإلكترونية

وليد يوسف مع الفنان سعيد مختار

لله الأمر من قبل ومن بعد.. وفاة الفنان سعيد مختار

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 6 ديسمبر 2025.. كم وصل سعر البانيه؟

انستاباي

ضغطة واحدة تضيع فلوسك..رسالة وهمية تسحب رصيدك على انستاباي InstaPay

حديقة الحيوان

أسود ونمور جديدة وحيوانات بلا أقفاص.. مفاجآت فى تطوير حديقة الجيزة

أسعار الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب فى مصر اليوم

حالة الطقس

تحذير الأرصاد: سيول متوقعة وأمطار غزيرة ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق

ترشيحاتنا

الطبيب المتوفى

وفاة طبيب شاب بمستشفى أشمون بالمنوفية..ما القصة؟

افتتاح المسابقة العالمية للقرآن الكريم

برعاية الرئيس السيسي.. مصر تحتفي بحفظة كتاب الله بجوائز 13 مليون جنيه.. انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم بمشاركة 72 دولة

فتاوى وأحكام

فتاوى وأحكام| هل البشعة حرام وشرك بالله؟.. احذر كشف الكذب بها لـ7 أسباب.. ما حكم إجراء عملية ربط المبايض حفاظا على استقرار صحة الأم؟.. حكم إعطاء فدية الإفطار للأخ المريض لشراء علاجه

بالصور

أفضل طرق تحضير كيك مادلين الفرنسي بالمقادير المضبوطة

طريقة عمل كيك مادلين الفرنسي
طريقة عمل كيك مادلين الفرنسي
طريقة عمل كيك مادلين الفرنسي

فوائد مذهلة لشرب الكركديه للرجال.. أسرار صحية غير متوقعة

فوائد شرب الكركديه للرجال
فوائد شرب الكركديه للرجال
فوائد شرب الكركديه للرجال

ماذا يحدث للجسم عند تناول 2 إلى 3 تمرات على الريق؟.. فوائد مذهلة لن تتوقعها

فوائد تناول التمر على الريق
فوائد تناول التمر على الريق
فوائد تناول التمر على الريق

5 زيوت طبيعية للحفاظ على لمعان ونمو شعرك فى الشتاء.. نتائج سريعة من أول استخدام

أفضل الزيوت الطبيعية للعناية بالشعر في الشتاء
أفضل الزيوت الطبيعية للعناية بالشعر في الشتاء
أفضل الزيوت الطبيعية للعناية بالشعر في الشتاء

فيديو

الواقعة

خلافات على أولوية المرور.. مشادة بين سائقي سيارتين بالقليوبية

دور البرد

طبيب يقدم روشتة ذهبية للوقاية من دور البرد المنتشر

مصطفى قمر وزوجته

مصطفى قمر ليس الأول.. أزواج وزوجات يخطفون الأنظار فى كليبات النجوم | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد