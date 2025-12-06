قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

تقارير إعلامية: الأمم المتحدة تطالب بضمان وصول آمن للمساعدات بالسودان

الفاشر
الفاشر
محمد البدوي

أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن الأوضاع الإنسانية في السودان ما تزال تتطلب تدخلاً عاجلاً، مشددًا على ضرورة ضمان وصول آمن ومستدام لعمليات تقديم المساعدات الإنسانية في مختلف المناطق المتضررة.

تقديم الدعم والمساعدات للمدنيين

ووفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”؛ أوضح المكتب أن فرقه تواصل تقديم الدعم والمساعدات للمدنيين الفارين من أعمال العنف في مدينة الفاشر، وذلك رغم الصعوبات الكبيرة والتحديات الأمنية التي تعرقل حركة فرق الإغاثة وتعيق الوصول إلى المحتاجين.

تهيئة الظروف اللازمة

وشدد مكتب الشؤون الإنسانية على أهمية تهيئة الظروف اللازمة لعمل المنظمات الدولية، لضمان استمرار تدفق المساعدات المنقذة للحياة وتحسين أوضاع آلاف الأسر التي تواجه مخاطر متزايدة جراء تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في البلاد.

السودان المنظمات الدولية الفاشر المساعدات الإنسانية مدينة الفاشر التحديات الأمنية الإغاثة

