التعاون الإسلامي تدين مخطط فتح رفح باتجاه واحد.. وتؤكد: التهجير القسري جريمة حرب

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة، التصريحات الإسرائيلية الأخيرة التي تهدف إلى فتح معبر رفح في اتجاه واحد، معتبرة أن هذا الإجراء يمهّد لعمليات تهجير قسري للفلسطينيين من قطاع غزة، وهو ما يشكل جريمة حرب وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

الضغط على قوات الاحتلال

ووفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”؛ دعت المنظمة، مجلس الأمن الدولي إلى الوفاء بالتزاماته وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية؛ من خلال الضغط على قوات الاحتلال لاستكمال مراحل تنفيذ خطة ترامب، وضمان حماية المدنيين الفلسطينيين.

المساعدات الإنسانية في غزة

وأكدت المنظمة ضرورة فتح معبر رفح بشكل دائم وآمن في الاتجاهين، بما يضمن حرية حركة الفلسطينيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون أي عوائق، خاصة في ظل الأوضاع الإنسانية المتفاقمة.

وشددت منظمة التعاون الإسلامي على أهمية تحقيق وقف فوري وشامل لإطلاق النار في غزة، ووضع حد للمعاناة المستمرة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لحماية المدنيين وضمان تدفق المساعدات المنقذة.