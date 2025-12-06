سعر الدولار مساء اليوم 6-12-2025

استقر سعر الدولار في مصر مع تعاملات مساء اليوم السبت الموافق 6-12-2025 داخل السوق الرسمية.

ثبات سعر الدولار

وشهد سعر الدولار استقرارا أمام الجنيه منذ آخر تعامل في البنوك منذ الخميس الماضي وحتي اختتام تداولات اليوم بمختلف البنوك المصرية.

لماذا استقر الدولار

تعرض سعر الدولار للاستقرار أمام الجنيه، نظرا لتعطل العمل في البنوك والسوق الرسمية منذ مساء الخميس الماضي وبدء تنفيذ مواعيد الراحة الأسبوعية والتي بدأت أمس الجمعة وحتي ساعات من مساء اليوم السبت.

آخر تحديث لسعر الدولار

سجل آخر تحديث سجله الدولار نحو 47.5 جنيه للشراء و 47.62 جنيه للبيع .

الدولار في البنك المركزي

بلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي نحو 47.5 جنيه للشراء و 47.62 جنيه للبيع

أقل سعر دولار

بلغ أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.42 جنيه للشراء و 47.52 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.47 جنيه للشراء و 47.57 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.48 جنيه للشراء و 47.58 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، الكويت الوطني، كريدي أجريكول"

متوسط سعر الدولار

وصل متوسط سعر الدولار في معظم البنوك نحو 47.5 جنيه للشراء و 47.6 جنيه للبيع في بنوك "أبوظبي التجاري، العربي الإفريقي، العقاري المصري العربي، HSBC، المصرف المتحد، قناة السويس، ميد بنك،التعمير والاسكان، المصري الخليجي، البركة، الأهلي الكويتي",

أعلي سعر دولار

بلغ أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47,53 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع في بنوك " نكست، مصرف أبوظبي الإسلامي، سايب، بيت التمويل الكويتي".

ثاني أعلي سعر

بلغ ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.52 جنيه للشراء و 47.62 جنيه للبيع في بنوك " الأهلي المصري، مصر، المصرف العربي الدولي،المصري لتنمية الصادرات، فيصل الاسلامي، التنمية الصناعية، التجاري الدولي CIB، القاهرة، قطر الوطني QNB"