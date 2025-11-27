البنك المركزي: ارتفاع معدلات الشمول المالي في مصر تقترب من 400% في 9 سنوات

أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع معدلات الشمول المالي للأفراد بنسبة 76.3% بنهاية يونيو الماضي بزيادة تبلغ 48.9% بالمقارنة بعام 2016.

وفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري واطلع "صدي البلد" على تفاصيل والذي تضمن وصول معدلات الشمول المالي في مصر على مدار 9 سنوات سابقة بمقدار 214%، معززًا بالإجراءات التي اتبعها البنك لتحفيز الجهاز المصرفي لتحسين مستويات الخدمات المقدمة للعملاء وجذب ثقتهم في المنتجات المصرفية .

أوضح التقرير ان محافظ التمويل الموجهة لقطاع المشروعات الصغيرة ارتفعت بمعدلات غير مسبوقة خلال الفتر من 2016 حتي يونيو 2025؛ مسجًلا نموًأ اقترب من 400%.

أضاف التقرير أن هذه الاجراءات وضعت مصر في قلب التحولات العالمية، ويضمن لمواطنيها ومستثمريها فرصًا متكافئة للوصول إلى خدمات مالية متطورة وآمنة.