صناع الخير تنظم قافلة طبية جديدة بمبادرة عينيك في عنينا بالزقازيق

نظمت مؤسسة صناع الخير قافلة طبية في مجال طب وجراحة العيون بالزقازيق، وعيادة عيون متنقلة، ضمن مبادرة «عينيك في عنينا»، وذلك بالتعاون مع شركة أوركيديا للصناعات الدوائية.

ونجحت القافلة الطبية في إجراء مجموعة من الكشوفات الطبية على طلاب جامعة الزقازيق، وتم صرف العلاج لعدد آخر، بالإضافة إلى تركيب نظارات، وذلك في إطار حرص المؤسسة على دعم القطاع الصحي وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

تأتي القافلة في إطار جهود مؤسسة صناع الخير للتنمية لمكافحة مسببات العمى، وذلك تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفي إطار الأنشطة المتنوعة التي تنظمها مؤسسات التحالف في القطاع الطبي.

كما يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها مؤسسة صناع الخير للتنمية في القطاع الصحي، فلم تقتصر على القوافل الطبية التي تنفذها في مختلف المحافظات والتي تشمل الكشف والعلاج وإجراء العمليات للحالات المستحقة فقط، بل تشمل أيضاً دعم المستشفيات بأحدث الأجهزة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وتحرص المؤسسة على التنسيق الكامل في هذا الشأن مع مختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، وذلك لدعم المنظومة الصحية في مصر وتحسين جودة الحياة للمواطنين.