القوات المسلحة ووزارة الاتصالات تحتفلان بتخريج أولى دورات برنامج ICC المكثف للمجندين في مجال التعهيد|صور

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد
محمد إبراهيم

احتفلت القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC  للمجندين والتي نظمت بمعهد نظم المعلومات للقوات المسلحة لمدة 4 أشهر لصالح خريجي كليات الهندسة تخصص (حاسبات) وكليات الحاسبات والمعلومات من المجندين الموجودين بالقوات المسلحة، وحصل خلالها المتدربون على شهادة معتمدة من معهد تكنولوجيا المعلومات وعدد من الشهادات الدولية، واحتسبت مدة الدورة ضمن فترة تأدية الخدمة العسكرية للمجندين.

وألقت الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات كلمة أشارت خلالها إلى أن البرنامج يستهدف التدريب التطبيقي من خلال النظم المتطورة للوصول إلى أكبر شريحة من الشباب لخلق فرص عمل حقيقية في مختلف القطاعات.  

وألقى اللواء توفيق مختار توفيق مدير إدارة نظم المعلومات للقوات المسلحة كلمة أكد فيها على دعم القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى تدريب الجنود في مجالات تكنولوجيا المعلومات للمساهمة في تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

كما ألقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كلمة أشاد فيها بما حققه البرنامج من نتائج متميزة، مؤكدا أن تمكين الشباب بالمهارات الرقمية يمثل محورا أساسيا لدعم جهود الدولة في تعزيز عملية التحول الرقمي.  

من جانبهم أشاد الخريجون بالدعم الذي قدمته القوات المسلحة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتدريبهم عبر منظومة تعليمية متطورة تمنح الدارسين الفرصة لاكتساب الخبرات العملية التي تواكب احتياجات سوق العمل وتفتح الطريق أمامهم للعمل والتميز في السوق المحلية والدولية.

حضر الفعاليات عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من مسؤولي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتنمية القدرات الرقمية لدى الشباب والعمل على بناء كوادر متخصصة قادرة على أن تقود مسيرة التحول الرقمي الشامل في مختلف القطاعات بالدولة.

القوات المسلحة وزارة الاتصالات معهد تكنولوجيا المعلومات التحول الرقمي معهد نظم المعلومات للقوات المسلحة

