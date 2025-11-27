وزير المالية: برنامج التنمية المحلية ثمرة عمل جبار وتكلف 22 مليار جنيه

أكد أحمد كجوك وزير المالية أن برنامج التنمية المحلية بدأ كمجرد فكرة قبل أن يتحول إلى مشروع ضخم أثبت فاعليته، مشيرًا إلى أن النتائج المحققة اليوم تعكس حجم العمل الكبير الذي بُذل خلال السنوات الماضية.

استثمارات بقيمة 22 مليار جنيه

وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي أن المشروعات المنفذة ضمن برنامج التنمية المحلية بلغت تكلفتها 22 مليار جنيه، وهو ما يعكس حجم الجهد والاستثمار الذي قدمته الدولة لدعم المحافظات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

بناء قدرات ونماذج واضحة لإدارة المشروعات

وشدد وزير المالية على أن أكبر مكسب حققته الدولة من هذا البرنامج هو بناء قدرات بشرية وإدارية قوية، إلى جانب تطوير نماذج واضحة يمكن الاعتماد عليها في إدارة المشروعات بكفاءة، بما يدعم استدامة التنمية خلال المرحلة المقبلة.